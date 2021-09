Involucradas seis armas de la Policía Municipal de Rosarito en hechos ilícitos revela pruebas de balística

Rosarito, B.C.- Las investigaciones para determinar en qué eventos fueron utilizadas las seis armas de cargo de la Policía Municipal de Rosarito, que resultaron involucradas en hechos ilícitos a raíz de las pruebas de balística que se practicaron recientemente, continúan.



Hiram Sánchez Zamora, Fiscal Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), explicó que se trabaja para establecer cuál fue la participación de los elementos policiacos en los eventos y si ésta fue lícita, dentro del cumplimiento del deber.



Aunque no detalló sobre los eventos en relación, confirmó que sí hay homicidios, pero se investiga si estos eventos se dieron de manera lícita o ilícita.



El fiscal refirió que hay carpetas de investigación en contra de Policías Municipales de Rosarito y los delitos son diversos, desde abuso de autoridad hasta otro tipo, sin especificar cuáles.

Se está verificando qué fue lo que sucedió



Pero los policías también están siendo investigados en relación al homicidio del agente y ex candidato a diputado local, Raúl Paredes Esquer, dijo Sánchez Zamora, ya que una de las líneas de investigación se dirige al ámbito laboral, pero no necesariamente se investiga a un agente en particular.



Refirió que las personas que participaron en ese evento, se dieron a la fuga durante una persecución y se está verificando qué fue lo que sucedió.



En cuanto al asesinato del agente Erick Geovanni Ureña Chávez, ocurrido el pasado sábado en Tijuana, el fiscal central refirió que el arma utilizada para cometer el ilícito, está relacionada con otro hecho ocurrido en fechas pasadas, y se logró identificar a los que participaron, así como cumplimentar una orden de aprehensión por esos hechos.



El funcionario mencionó que el agente tenía antecedentes de violencia familiar y fraude, pero además es notorio que se le hubiera señalado en mantas, de las que se ponen en Rosarito.