Implementación de la nueva escuela mexicana tardará años: Director General de Materiales Educativos

Rosarito, B.C.- La implementación de la nueva escuela mexicana tardará años, quizá décadas, para que se lleve a cabo de acuerdo a este sistema que cambia de una tradición clásica a una formación que se centra en el desarrollo del pensamiento, explicó Marx Arriaga Navarro, director General de Materiales Educativos.

El funcionario se reunió en Rosarito con cerca de 500 profesores de diferentes municipios del Estado y padres de familia, en el evento denominado ”Gueza de los Libros de Texto Gratuitos y sus Bienandanzas con el Programa Analítico”, en el que explicó el contenido de los cuadernillos dedicados al personal docente y su forma de aplicarlos de manera complementaria con los libros de texto.

Consideró que las preocupaciones de los profesores no tienen que ver con el contenido de los libros, sino con la manera con que se aplicarán los criterios para resolver los problemas sociales que se plantean en los textos.

Es algo complicado porque cambiar los usos y costumbres en la cultura escolar de una forma cuadrada y esquematizada que se tenía, al libre pensamiento donde predominan las necesidades colectivas y no individuales no es sencillo”, señaló.

Mencionó que nunca se está preparado para un cambio como este, pero era necesario porque desde hace muchos años se planteaba la necesidad de este cambio por el hartazgo que había.

Te puede interesar: Realizan jornada de limpieza en playa de Rosarito

Arriaga Navarro reconoció que hay cosas que no se han practicado porque la nueva escuela mexicana no es un recetario que se aplique de manera homogénea en todas las escuelas, porque cada una de ellas tiene sus particularidades, que deberán atender los profesores.

Dijo que quienes se quejan y critican los nuevos libros de texto es porque no conocen su contenido ya que ni siquiera hay tantos errores como se quiere hacer creer, ya que los libros contienen más de 20 mil páginas que no cree que se hayan leído, porque es una mentira que no contengan matemáticas ni ciencias.

Implementación de la nueva escuela mexicana

Consideró que las asociaciones civiles y padres de familia están siendo utilizados por las editoriales y los grupos políticos de ultraderecha, porque no han leído los libros.

Por su parte, Marco Antonio Pacheco Peña, coordinador estatal de la CETE en Baja California, dijo que como profesores no han visto nada malo en los libros, aunque sí hay muchas dificultades para poderlos trabajar, nadie entendía cómo van a aprender los niños matemáticas o español, porque no vienen libros con esas categorías.

Sin embargo explicó que los actuales libros se entrecruzan horizontalmente, por lo que se trabaja de manera distinta esas materias y los docentes tendrán que aprender a utilizarlos en la práctica, porque no hay un manual como tal.

Te puede interesar: Grupos animalistas de Rosarito organizan marcha en apoyo a albergue de animales

Agregó que si bien hubo una capacitación a lo largo del año pasado para la implementación de la nueva escuela mexicana, en los hechos fue pura pérdida de tiempo porque los talleres no se dieron de forma correcta.

“Este año, será imposible que la nueva escuela mexicana aterrice, pero tenía que empezar y lo único que queda es que los profesores se documenten para este cambio en el modelo de educación”, puntualizó.