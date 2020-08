Impide pobreza a pequeños rosaritenses iniciar ciclo escolar

Rosarito, BC.- Omar no pudo iniciar con su primer día de escuela en quinto grado de primaria y es que, en su casa no tienen televisión ni los medios digitales para tener acceso a las clases e iniciar el nuevo ciclo escolar, por ello, decidió ayudar a su mamá en las ventas de dulces en un sobrerruedas de la ciudad.

Su mamá de nombre Antonia, explica que con la falta de clases en las escuelas, los niños están batallando mucho y ya no quieren tomar clases porque no están aprendiendo nada, pues en su casa no hay computadoras o televisión para que sus hijos tomen clases y además ella, debe trabajar para llevar la comida a su mesa.

Además de Omar, tiene otra hija que debería empezar el cuarto año de primaria y otro más pequeño, así que ve difícil que los niños puedan salvar el año escolar en esas condiciones.

Un escenario similar vive Carmen Hernández, quien tiene un hijo que debería estar cursando el cuarto año de primaria, pero además de que debe de trabajar vendiendo frutas y verduras en el mercado sobrerruedas, no puede ajustarse a los horarios de clase por televisión y no sabe cómo encontrar el canal donde su hijo debe tomar clases, pues no tiene sistema de cable y la recepción de la señal abierta es muy mala, donde vive.

No sabe si su hijo podrá cursar este año el grado escolar que la corresponde.

Para María de Lourdes, que tiene un hija en segundo grado de primaria, la situación es difícil con este nuevo sistema de aprendizaje, ya que hace mucho que dejó la escuela y no sabe cómo ayudarla a cumplir con la tarea.

“Mi hija no presta atención y no es lo mismo estar con el maestro que con la mamá, pues a veces simplemente no quieren sentarse a ver la televisión para aprender”, explicó.

Consideró que sería una buena idea, una capacitación para los padres, porque no se sabe ser mamás y maestras al mismo tiempo.

Leslie, quien es una madre trabajadora, considera que no se siente preparada para ayudar a sus hijos que cursan segundo y quinto grados de primaria ya que en su caso sólo en la noche, cuando regresa de sus labores, puede revisar con ellos sus lecciones y tareas.

Por ejemplo explicó que en este primer día, el horario de transmisión se ajustó al del centro del País, y ella no tenía conocimiento de que así sería, así que todo fue más complicado adicional a las fallas de las plataformas de Zoom.

Mencionó que en el ciclo pasado algunos días sus hijos dormían hasta cerca de la medianoche, pues tenían que pasar horas revisando sus lecciones y en esta ocasión será lo mismo, lo que es desgaste tanto para ellos, como para los papás.