En peligro más de 20 familias por riesgo de derrumbe en Rosarito

Rosarito, BC.- El peligro es constante ante la posibilidad de derrumbe de un talud de tierra que afectaría a más de 20 familias de la colonia Ampliación Benito Juárez, en Rosarito, y aunque ya se ha dado aviso a las autoridades de los riesgos y temores sus demandas no han sido escuchadas, lamentó José Luis León, presidente del Comité de la asociación de colonos del lugar.

Dijo que desde el 2018 acudieron a las autoridades para que se crearan obras de contención y desde entonces sólo han sido vueltas para uno y otro lados, sin que haya avances en sus gestiones.

Comentó que con las recientes lluvias, el temor creció ya que la tierra está muy remojada y creen que en cualquier momento se pudiera ocasionar un derrumbe que afecte el patrimonio de quienes viven sobre las calles Riva Palacio y Lerdo de Tejada, en la citada colonia.

Estamos solicitando la construcción de un muro de contención en la zona de más riesgo, que son aproximadamente unos 30 metros, nosotros no podemos cubrir el costo, por eso hemos acudido a los gobiernos municipal y estatal, pero no hay respuesta y ya no sabemos qué hacer”, dijo.