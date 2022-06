Consultas y cirugías siguen rezagadas en Hospital General de Rosarito

Rosarito, BC.- La falta de personal médico en el Hospital General de Rosarito, ha propiciado que las consultas y programación de cirugías sigan rezagadas luego de la pandemia, explicó su director, Luis García Martínez.

Mencionó que a la fecha solo ha sido posible regresar las consultas en el área de pediatría, pero no hay fecha para que el hospital retome el resto de las actividades que antes se tenían.

Dijo que a pesar de la convocatoria del Gobierno Federal, para ofertar plazas a especialistas no se ha podido reclutar a los médicos que se requieren para que el hospital retorne a la nueva normalidad, por la falta de interés de los especialistas.

Hay frustración y desesperación ya que anterior a la pandemia la falta de personal se debía a que no había plazas disponibles para cubrir la demanda, pero ahora el problema no es ese, sino que no hay quién se interese en cubrir los puestos vacantes”, explicó.