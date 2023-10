Comunidad purépecha se organiza contra el graffiti en Rosarito

Rosarito, BC.- El graffiti invade la capilla y las canchas de usos múltiples de la comunidad purépecha asentada en la colonia Constitución en Rosarito y ante la falta de acción de las autoridades, sus pobladores se organizarán para evitar que el problema continúe.

Maurilio Séptimo López, representante de la comunidad, dijo que da tristeza que la autoridad se muestre incompetente para acabar con el graffiti, en estos espacios recreativos y de culto que son muy importantes para la gente.

“Vamos a unir fuerzas porque la autoridad municipal no lo hace, no se respeta ni la casa de dios y por eso, nos veremos obligados a crear guardias para vigilar estos sitios y que no siga pasando, porque no vemos otra manera”, explicó.

Maurilio Séptimo López, representante de la comunidad purépecha en Rosarito.

No se siente representados por regidor

El líder de los purépechas, indicó que en el Cabildo de Rosarito hay un regidor que dice ser purépecha (José Félix Ochoa Montelongo), pero no se sienten representados por él ya que no ha hecho nada en favor de esta comunidad, las palabras sobran, lo que falta son acciones.

Comunidad purépecha asentada en la colonia Constitución en Rosarito.

Nosotros estamos trabajando aquí no con palabras, sino con acciones, recién adquirimos la campana de la iglesia, no necesitamos el apoyo del gobierno pues no estamos atenidos para que se nos dé todo, sabemos trabajar”, puntualizó.

Eso sí advirtió, que en las próximas elecciones buscarán a un representante que verdaderamente sea de la comunidad y que no sea solo por intereses partidistas, porque al final no le hacen nada para atender las necesidades de los pueblos indígenas.