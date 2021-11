Asesinato de Joaquín Aviña preocupa a empresarios de Rosarito

Rosarito, B.C.- El asesinato cometido en contra de Joaquín Aviña Sánchez, ex dirigente de la Asociación de Empresarios Gasolineros, causa preocupación entre los empresarios de Rosarito, ya que el crimen se cometió al interior de un restaurante, expuso Rafael Crosthwaite, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la localidad.



El dirigente dijo que es urgente que se implementen estrategias de seguridad para frenar la violencia que se vive en Rosarito, ya que actos como el cometido en el restaurante Tapanco, la noche del lunes, dañan la imagen del municipio.



Exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el esclarecimiento de este asesinato, pues no se sabe qué impacto tendrá hacia el sector restaurantero.



A su vez, el Presidente de la Canirac, Alan Bautista, lamentó el ataque dentro del restaurante, donde había comensales y personal que ahí labora.

Dijo que al parecer se trató de un ataque directo, por lo que no hubo daños colaterales, y si bien este tipo de sucesos no son exclusivos de Rosarito, no deja de ser preocupante que la violencia continúe.



Agregó que el restaurante Tapanco es un sitio familiar y sus propietarios son personas que desde hace muchos años se dedican a la gastronomía y son gente de bien.



Otros hechos





El restaurante permaneció cerrado este martes, mientras personal de la fiscalía realizaba las investigaciones, pero no es el primer asesinato que ocurre en el establecimiento, ya que en enero del 2014, un hombre fue ultimado mientras desayunaba acompañado de otro, cuando dos sujetos ingresaron al restaurante y se dirigieron a su mesa para dispararle en al menos 9 ocasiones, con un arma calibre 5.7 conocida como “mata-policías”.

En noviembre del 2018, tres personas fueron ejecutadas en este mismo restaurante, mientras comían en el sitio, provocando el pánico entre los comensales que a esa hora ahí estaban.