[Video] Graban presunto abuso policiaco en Rosarito

Rosarito.- En video quedó grabado el presunto abuso policiaco que agentes municipales de Rosarito cometieron en contra de una pareja que fue detenida haciendo excesivo uso de la fuerza; en el ínter un sujeto robó la patrulla de los agentes que los detuvieron, misma que después fue recuperada.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de septiembre, sobre el bulevar Benito Juárez, cuando la pareja fue abordada por los agentes mismos que utilizaron fuerza excesiva en el arresto, según consta en el video.

La pareja del detenido grababa los presuntos abusos policiacos, al tiempo que decía que le habían pedido 4 mil pesos y por eso, estaban realizando estas acciones los policías.

Les robaron la patrulla

La persona que grabó el video, narra que están siendo golpeado el detenido por los policías y después exclama “¡les robaron la patrulla!”.

El hombre, que no se sabe si estaba con ellos, se aleja conduciendo la patrulla, mientras el que grababa el video se acerca al detenido y trata de tranquilizarlo para que no oponga resistencia, la mujer que lo acompañaba sigue grabando y diciendo una y otra vez que (los policías) les querían extorsionar con 4 mil pesos, aunque no especifica cuál fue el motivo de la detención.

El video da cuenta cuando se roban la unidad BC 492A 1, pero eso no limita a los agentes para seguir con el arresto, mientras otros policías que estaban en el sitio salieron en la búsqueda del ladrón.

Graban abuso

La grabación sigue y se observa cómo el que graba intenta calmar al hombre que estaba siendo detenido y esposado, segundos después la mujer que lo acompañaba también es esposada, pero con jaloneos.

El Síndico, Jaime Ibarra Acedo, refirió que los agentes involucrados todavía no han sido suspendidos, ya que uno de ellos pidió vacaciones y el otro se encuentra en curso.

El video da muestra, una vez más, de los abusos que comete la Policía Municipal de Rosarito.

Se indicó que el hombre que robó la patrulla y la abandonó sobre la carretera escénica, con un arma larga en su interior y un radio Matra, fue detenido tiempo después.