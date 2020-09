Sufren tres menores quemaduras por incendio en colonia Horóscopo

Tijuana, BC.- Tres niños fueron trasladados en condición grave a la clínica 1 del IMSS tras incendiarse su domicilio el jueves por la tarde en la colonia Horóscopo.

El jueves a las 18:00 horas, elementos de la estación de El Florido acudieron a dicha colonia, después de que se reportó el incendio de una vivienda ubicada en la avenida Las Torres.

A su arribo, encontraron el inmueble en llamas y a tres menores con quemaduras de primera y segundo grado, los cuales fueron rescatados por los vecinos.

Margarito Martínez

Tras revisar a los niños, se detalló que uno de seis años sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo, una de cuatro en un 80% y un bebé de seis meses en el 75%, por lo que los tres fueron trasladados a la clínica 1 del IMSS.

El menor de seis años fue dado de alta el jueves por la noche, sin embargo, sus hermanitos se mantienen en condición grave e intubados.

Ayudados por los vecinos

Lucila Pérez Pineda, una de las vecinas de la familia afectada, detalló que fue necesaria la intervención de los colonos de la calle para ayudar a los niños porque estaban encerrados.

Video: Margarito Martínez

“Empecé a jalar la puerta hasta que se abrió, entré corriendo, una vecina me vio y le dije que los vecinos se estaban quemando; la mamá no se si estaba despierta o dormida pero no escuché que hablara”, manifestó.

Pese a que lograron abrir las puertas, añadió, no fue posible ayudar a los pequeños porque estaban en un rincón y fue necesario ingresar por una de las ventanas.

Margarito Martínez

“Entre mi hermano y yo rompimos la puerta de la casa y pudimos entrar, mi hermano le empezó a echar agua al fuego pero no podíamos cruzar a donde estaban los niños, estaban en una esquina”, detalló.

Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quedaron a cargo de determinar el origen y causa del siniestro.