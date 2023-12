Gran decomiso de metanfetaminas y cocaína en garita comercial de Otay

San Diego, California. – Más de 1.6 toneladas de metanfetamina y cocaína fueron decomisadas tras ser encontradas en un cargamento de pasta de jalapeño, en la garita comercial de Otay, informaron las autoridades de CBP, este jueves.

El decomiso con un valor mayor a 10 millones de dólares, se registró aproximadamente a las 10:40 horas del 13 de diciembre, de acuerdo a la información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Un hombre de 28 años que conducía el remolque comercial con el envío manifestado como pasta de jalapeño, según los oficiales de CBP, fue remitido para una revisión más extensa por parte de agentes de esta agencia.

En el área de inspección secundaria, una unidad K-9 de CBP inspeccionó el envío, y alertó a los oficiales para que examinaran el tráiler más de cerca, señalaron las autoridades federales de Estados Unidos.

Los agentes de CBP luego supuestamente descubrieron y extrajeron un total de 349 paquetes sospechosos que tras ser analizados se identificaron como 1.4 toneladas de metanfetamina, y poco más de 237 kilos de cocaína.

Nuestros equipos K-9 son un componente invaluable de nuestras operaciones antinarcóticos, brindando una capacidad de detección móvil confiable e inigualable”, dijo Rosa Hernández, directora del Puerto de Otay Mesa.

Los oficiales de CBP confiscaron la droga, y el camión con remolque comercial mientras el conductor fue entregado a la custodia del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional para su posterior procesamiento.

Decomiso anterior

“Al implementar operaciones locales bajo la ‘Operación Apollo’ y la estrategia de CBP para combatir el fentanilo y otras drogas sintéticas, seguiremos asegurando comunidades y reprimiendo el crecimiento de las organizaciones criminales transnacionales, una incautación tras otra”, agregó Hernández.

Las autoridades de CBP en San Diego informaron en días pasados, que decomisaron más de 6 toneladas de drogas incluyendo casi 158 kilos de fentanilo, en las garitas de California con México, en tan solo el mes de noviembre.