Denuncian abusos y tortura familia de Mario Aburto, asesino de Colosio

TIJUANA, B.C.- A casi 27 años del magnicidio del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta en Tijuana, la familia de Mario Aburto Martínez, el único hombre que actualmente se encuentra pagando una sentencia de 45 años en prisión acusado del asesinato, denuncia haber sufrido de abusos por parte de las autoridades en aquel momento.

A través de un video de la red social YouTube, la madre del asesino junto con sus hijas recuerda el hostigamiento del que fueron víctimas en vísperas de la captura de Aburto.

“Este 23 de marzo se van a cumplir 27 años del asesinado de Luis Donaldo Colosio y de que mi hermano está pagando un crimen que no cometió, por lo qué decidimos hacer en este día este video, mi mamá, mi hermana Elizabet la mayor y yo porque queremos que todo el mundo se de cuanto de los abusos cometidos el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California” fue como comenzó el video Karina Aburto.

En el video, relata el día en el que detuvieron a su hermano y dice que ella era una niña de 8 años pero que recuerda que la PGR llegó a mi casa gritando y apuntando con las armas, señaló que a su mamá la metieron dentro de una camioneta y a ella y a su hermana mayor las mantuvieron juntas en otra camioneta.

“Los hombres olían mucho a alcohol, mi hermana me llevaba en sus piernas, yo tenía mucho miedo porque no miraba a mi mamá, a ella se la llevaron a otro lado, yo recuerdo que uno de los hombres que iban alado de mi hermana el iba tocándola, tocando sus pompis, sus pechos mientras ella me iba protegiendo para que el no me tocara a mi porque yo recuerdo que el con su mano quiso tocarme mi parte privada de enfrente” declaró Karina mientras se le quebraba la voz.

La mamá de Mario Aburto, la señora María Luisa Ramírez también dijo que del asesinato de Colosio no saben nada y afirma que las autoridades le dijeron “ustedes tienen que decir que Mario fue el que le quito la vida a Colosio” y su por mas que ella le decía que no podía ser cierto ya que Mario no contaba con armas ellos continuaban pidiendo que dijeron eso.

“Cuando llegamos a la PGR nos desnudaron, mi hija estaba chiquita como 8 años y entonces ella decís “no, no” le daba pena quitarse la ropa y nos dijeron: “Si no se quitan la ropa las vamos a matar aquí” entonces nos la quitamos, ellos se burlaban, tenían una cámara y nos tomaban fotos, había unos 6 o 7.” Apuntó María Luisa Martínez.

También relatan que las humillaban gritando y burlándose cuando estaban desnudas, “como Dios nos hecho al mundo”. Señaló que además sus 2 hijas siendo menores de edad.

Karina mencionó el nombre de “Dora Enriqueta Butrón Martínez” quien dice era agente de la PGR.

De acuerdo con su testimonio supuestamente Dora le llevó las fotos de Karina desnuda a Mario un día que lo estaban torturando.

“Ella le dijo a mi hermano que si el no se decía culpable, que si el no decía que había asesinado al licenciado Colosio que me iban a violar, cuando yo solo tenía 8 años, fue por eso que mi hermano decidió hecha ese la culpa”, Afirmó.

El video con duración de 26 minutos con 18 segundos señala distintos abusos de los que aseguran fueron víctimas.

La hermana mayor de Mario, Elizabeth también apareció pero sin mostrar su rostro, y ella también relató lo que aseguran es su verdad, avalando lo que ya habían contado si hermana y su mamá.

También expresan qué tales experiencias les causó traumas que haga la fecha no han podido superar y más aún cuando Mario Aburto Martínez continúa en la cárcel.

También exhortó a las mujeres a alzar la voz y asegura que violaron sus derechos en 1994.

El video concluye con una grabación de voz donde Mario señala lo ocurrido y con el padre de Mario pidiendo al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que los escuche y revisen en caso.