Buscan a  Itzy Lamas Cobarrubias extraviada desde el 5 de noviembre  de 2019

La Fiscalía General del Estado, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Itzy Lamas Cobarrubias de 16 años.

Media filiación: ojos color café oscuro, cabello rojizo teñoco y lacio largo, tez morena clara, boca mediana, labios medianos, ceja semipoblada arqueada, nariz mediana, frente amplia, orejas medianas.

Señas particulares: leve cicatriz en mejilla.

Tatuajes: en tórax las leyendas: "she believed", "she could" y "sho she did".

Manifiesta la parte reportante que la no localizada, Itsy Lamas Cobarrubias salió de su domicilio el pasado 5 de noviembre de 2019, entre las 9:00 y 10:00 de la mañana para dirigirse rumbo a la garita de San Ysidro, para buscar trabajo en las tiendas que están cruzando, se llevó sus papeles, pero hasta el momento se desconoce su paradero.

Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía, para que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, lo reporte a la Fiscalía de Unidades Especializadas a los teléfonos en Tijuana 607 73 32 y 683 96 46, ó bien al número de emergencias 911 ó al de denuncia anónima 089.