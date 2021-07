“Gun Shows” incrementa el número de armas decomisadas

Tijuana B.C.- El aumento de los festivales de armas de fuego en California ha incrementado el número de armas decomisadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó el titular de la corporación, Pedro Cruz Camarena.

Según estadísticas de la SSPC, apuntó Cruz Camarena, los aseguramientos de personas en posesión de armas de fuego han repuntado en años recientes.

Hemos decomisado muchísimas armas

“Los decomisos de armas son increíbles, hemos decomisado muchísimas armas, pero muchas, de hecho yo pedí información al secretariado sobre el tema de las armas”, apuntó.

Uno de los factores, explicó, es la recurrencia con la que los denominados “Gun Shows” se celebran en California.

“Hay un incremento alarmante de los “Gun shows”, de las ferias de armas, de 2019 a la fecha, hace una línea ascendente de casi 70 grados de ascenso en un eje de coordenadas del incremento de la feria de armas que tenemos”, detalló.

Más facilidad para obtener armas

Dichos festivales, añadió, traen consigo más facilidad para obtener armas que posteriormente son cruzadas a Tijuana.

“En una feria de armas no se requiere que te identifiques para comprarla y no hay límite para comprar armas; si tu vas a una tienda te tienes que registrar y tienes un límite, pero en un “Gun Show” no hay esos dos requisitos y está siendo aprovechado para comprar”, comentó.

Dicha situación se ha discutido en las mesas de seguridad donde también están presentes autoridades federales para definir una estrategia para que las armas de fuego sean detectadas en las aduanas.

“En las mañanas, todos los días yo me conecto a las siete de la mañana y participa INM, participa Sedena, Guardia Nacional, inclusive participan del Gobierno Federal y se toca este tema de las armas”, mencionó.