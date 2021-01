Fluctúan contagios a la baja en SD

San Diego, CA.- A un año de registrarse el primer caso de covid en los Estados Unidos, las cifras de contagio en la vecina región van hacia la baja, aunque las hospitalizaciones y muertes siguen en aumento.

Desde el inicio del año, en total 72,397 personas se han contagiado, con un promedio de entre 3 mil y 5 mil casos diarios durante las primeras dos semanas de enero, pero a la baja entre mil y 2 mil recientemente, a partir del día 18.

Las Unidades de Cuidado Intensivos de los hospitales de San Diego tienen una capacidad del 10% y en total, 690 personas han muerto.

El día más letal fue el viernes 22 de Enero cuando fallecieron 79 personas, el menos fue el martes 19 cuando sólo 4 personas perecieron.

Tal y como se temía, el repunte se dió exactamente dos semanas después de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, cuando se promediaron entre 30 y 50 muertes diarias, pero para el domingo 24 se reportaron solo 31 muertos.

El condado ha abierto varios sitios de vacunación, el más grande en el estacionamiento del estadio Petco, uno más donde estaba la tienda Sears del Chula Vista Center, y este domingo abrieron otro centro de vacunación en National City.

Las autoridades del condado se están centrando en las zonas de la región con mayor cifra de contagio y pide al público seguir con los protocolos, pues además de la sepa londinense del covid, ya se detectaron otras dos mutaciones del virus que se creen son aún más contagiosas.

LAS CIFAS AL MOMENTO

Viernes 1º de Enero - 5,914 contagios y 58 muertos

Sábado 2 de Enero - no se reportaron cifras

Domingo 3 de Enero - 3,520 contagios

Lunes 4 de Enero - 3,013 contagios y 6 muertos

Martes 5 de Enero - 1,814 contagios

Miércoles 6 de Enero - 3,816 contagios y 37 muertos

Jueves 7 de Enero - 3,850 contagios y 47 muertos

Viernes 8 de Enero - 6,177 contagios y 33 muertos

Sábado 9 de Enero - 3,538 conntagios y 53 muertos

Domingo 10 de Enero - 8,288 contagios

Lunes 11 de Enero - 2,007 contagios y 10 muertos

Martes 12 de Enero - 3,524 contagios y 41 muertos

Miércoles 13 de Enero - 6,475 contagios y 54 muertos

Jueves 14 de Enero - 2,595 contagios y 54 muertos

Viernes 15 de Enero - 2,695 contagios y 32 muertos

Sábado 16 de Enero - no se reportaron cifras

Domingo 17 de Enero - 1,890 contagios y 38 muertos

Lunes 18 de Enero - 2,550 contagios

Martes 19 de Enero - 2,498 contagios y 4 muertos

Miércoles 20 de Enero - 1,720 contagios y 65 muertos

Jueves 21 de Enero - 1,146 contagios y 48 muertos

Viernes 22 de Enero - 2,847 contagios y 79 muertos

Sábado 23 de Enero - no se reportaron cifras

Domingo 24 de Ennero - 1,631 contagios y 31 muertos