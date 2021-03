Cierran 198 negocios en SY tras restringir cruces en la frontera

San Diego, California.-Miles de empleos se perdieron en el último año tras las restricciones en los cruces fronterizos desde Tijuana hacia San Diego como parte de las medidas establecidas a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México para combatir el coronavirus en ambos países.

Una de las áreas más afectadas fue San Ysidro, donde se perdieron 2 mil 200 empleos luego de que 198 negocios cerrarán sus puertas en el último año, confirmó el director ejecutivo de la Coalición Frontera Inteligente de San Diego-Tijuana, Gustavo De La Fuente.

Además, De La Fuente mencionó que en el 2020 se registró un descenso del 38% del total de número de viajeros que cruzaron la frontera desde México hacia Estados Unidos en los puertos regionales, que incluyen la garita de San Ysidro, la garita de Otay y el puerto de entrada de Tecate, a comparación de los cruces del 2019.

De La Fuente dijo que tan sólo en los cruces vehiculares, en los puertos de entrada a Estados Unidos mencionados, el descenso fue del 24% en el 2020 a comparación del 2019, y una baja del 49% en los cruces peatonales durante el mismo periodo en esas mismas garitas.

“Es impresionante el cambio”, apuntó De La Fuente.

El líder en temas fronterizos mencionó que la expectativa es que de 75 a 100 negocios más se pierdan si las restricciones no se quitan para el mes de abril, que es el mes que entra.

“Han sido fuertes repercusiones, han sido fuertes la verdad”, recalcó.

Las restricciones en los cruces fronterizos desde México hacia Estados Unidos comenzaron desde el 21 de marzo del 2020, y se han extendido mes por mes, hasta por lo menos el próximo 21 de abril, confirmaron las autoridades federales de ambos países, esta semana.

De La Fuente mencionó que ya se tienen pláticas por parte de la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de una posible reapertura para el próximo mayo, aunque esto no es un hecho que se haya confirmado todavía.

El líder de la región mencionó que cuando las restricciones en los cruces desde México hacia Estados Unidos se eliminen para los cruces no esenciales, la mejora económica no sería instantánea, y no se verían los mismos números como en febrero del 2020, antes del inicio de la pandemia.

“Mucha gente no está vacunada en México, hay que tener cuidado con eso, mucha gente va a seguir teniendo miedo para ir a muchos lugares, y mucha gente no será vacunada hasta quizá terminando el año o quizá el año que entra”, agregó De La Fuente.

De La Fuente estimó que para regresar a la normalidad se necesitaría del resto del año, y esto se vería hasta el 2022.