Arranca proceso en contra de Trump

Washington DC, EU.-

- ¿Qué audiencias? ¿Cuál llamada?

Profesando desinterés y desdén, el presidente Donald Trump dijo el miércoles que estaba “demasiado ocupado” con los intereses del pueblo como para ver la primera audiencia pública del proceso de juicio político que pone en riesgo su mandato.

Pero, aunque trató de sugerir que está por arriba de la refriega, el mandatario expuso reiteradamente sus quejas contra el proceso que se desarrolla en el extremo opuesto de la Avenida Pennsylvania, en Washington.

“Escuché que es una broma. No lo he visto ni por un minuto”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la que estuvo acompañado del presidente turco Recep Tayyip Erdogan una vez que concluyó el primer día de testimonios. “Es una farsa y no debería permitirse”.

La primera audiencia pública del proceso de juicio político comenzó con dos diplomáticos de carrera que decidieron testificar bajo juramento. Trump luchó enérgicamente e insistió en que el proceso de juicio político es ilegal y que no hizo nada malo en sus acuerdos con Ucrania.

Aunque afirmó no haber visto nada, Trump había tuiteado y retuiteado comentarios sobre la pesquisa en más de 30 ocasiones para el miércoles por la tarde y no se resistió a criticar al representante Adam Schiff, su principal adversario político en el Capitolio.

“Es una cacería de brujas, una estafa, estoy demasiado ocuparlo para verlo”, dijo el mandatario a los reporteros. “No hay nada ahí. Veo que están utilizando abogados de televisión... No me sorprende porque Schiff no puede hacer sus propias preguntas”, agregó.

Schiff encabeza las audiencias del proceso de juicio político como presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

“Nueva farsa. Mismo pantano”, se lee en un tuit de la Casa Blanca que Trump retuiteó. Citó a sus defensores y arremetió contra los primeros testigos, describiendo a William Taylor -el encargado de asuntos en Ucrania- y a George Kant -un diplomático de carrera- como “Never Trumpers”, en referencia a un movimiento que se opone al presidente que fue creado por un grupo de republicanos y otros conservadores importantes.

Taylor y Kent trabajaron para gobiernos republicanos y demócratas. No hay ninguna evidencia de que se hayan involucrado en una actividad partidista opuesta a Trump y, cuestionados durante la audiencia, ambos rechazaron ser “Never Trumpers”.