"Animales no son comida" Manifestantes en San Diego

Durante varias horas recorrieron las principales calles de Gaslamp Quarter y con pancartas, megáfonos, tambores, bocinas, máscaras y otros elementos llamaron la atención de los ciudadanos a los alrededores.

Pidieron a las autoridades realizar las acciones necesarias para frenar la violencia sistemática contra diferentes especies animales como vacas, cerdos, gallinas, borregos, peces, entre otras.

Pero también hicieron un llamado a los ciudadanos para que no esperen a que las leyes marquen la diferencia y sean ellos los que paren de comer alimentos animales.

"Si la mayoría de las personas aman a sus mascotas como perros y gatos, no debería haber diferencia con otros animales, si no comemos perros o gatos ¿por que deberíamos comer cerdo, pollo o res? eso no es congruente" expresó una de las manifestantes durante la marcha.

En el recorrido los grupos animalistas se fueron deteniendo en distintos puntos representativos del primer cuadro sandieguino para externar discursos de concientización.

Para aquellos que piensan que es difícil dejar de comer carne o productos animales, Eder Rojas, uno de los integrantes de la marcha oficial por los derechos de los animales, dijo que hoy en día es fácil porque existen muchos restaurantes, tiendas y recetas que te permiten sustituir los ingredientes de tus platillos favoritos, sin necesidad de matar a un animal o forzarlo a su reproducción.

Cabe señalar que esta protesta se llevó a cabo en diferentes ciudades alrededor del mundo y San Diego, California en Estados Unidos no fue la excepción.