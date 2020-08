No es soborno, son apoyos, revira AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el dinero que entrega David León a su hermano Pío López Obrador en los videos presentados por el periodista Loret de Mola, son aportaciones de la población para su movimiento.

“Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos que la gente era la que apoyaba básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”, dijo.

López Obrador aseguró que el dinero que entregó David León a su hermano, es una acción similar a la ocurrida en el movimiento de la Revolución Mexicana y no provenía de Manuel Velasco Coello, entonces gobernador de Chiapas.

Los videos, agregó, son de 2015 y no de la elección presidencial de 2018. En aquella época el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no ganó ni un distrito y sólo obtuvo un municipio en Chiapas, afirmó.

“Estos recursos, como se habla en el video, se utilizaba para la gasolina, el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento y como él mismo lo afirma, David León contribuía consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos”, dijo.

El mandatario afirmó que vivió del apoyo de la población a través de una cuenta del banco Banorte donde ledepositaban aportaciones para “mantenernos”. “A mí me apoyaba la gente, había una cuenta abierta en Banorte donde depositaban dinero para mantenernos. Yo obtenía mi sueldo de esas forma, la gente despistaba ahí, por años. Hasta que nos clausuraron la cuenta”, dijo.

YA SABÍA DE VIDEO

El Presidente precisó que desde hace cinco días sabe de la existencia de los videos, pues fue David Leon quien le comunicó que recibió una llamada en donde le advirtieron

que se darían a conocer las grabaciones.

El propósito de sus adversarios políticos enojados por los casos de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, es dañar la imagen del gobierno.

“Pero no lo van a lograr, hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. Siempre he salido de la calumnia ileso, tengo mi conciencia tranquila, soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México y acepto el desafío”, dijo.

'QUE DENUNCIEN'

López Obrador llamó al periodista Loret de Mola, a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari, así como a los presidentes de los partidos de oposición a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Si se hace la denuncia, aclaró, tanto su hermano como David León deberían ser llamados a declarar.

“Una vez presentada esta denuncia se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados, se actúe legalmente, cero corrupción, cero impunidad sea quien sea. Lo he venido sosteniendo, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, dijo.

El mandatario aseguró que incluso si él es llamado a declarar por los videos en donde aparece su hermano lo haría.

Aclaró que Marcelo, al que se hace referencia en una de las grabaciones, no es Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, sino el presidente den Morena en Chiapas.

“Yo voy a ver a Marcelo, dice Pío, y se pueden estar imaginando que es Marcelo Ebrard, no. Marcelo es eln que era dirigente de Morena en Chiapas, se llama Marcelo, maestro.

Aclarar todo, por ejemplo el maestro Marcelo tiene que decir si Pío le entregaba esos recursos para qué se usaban, a quién se le entregaban, porque estoy seguro que era para apoyar con gasolina a quienes ponían sus ncarros y ayudaban con el movimiento”.

ANTE LA FGR

En cuanto a David León, añadió, él le recomendó no aceptar el nombramiento al frente de la empresa que se encargará de la distribución de medicamentos, hasta que se aclare

su situación.

“Con esto no podría él, hasta que no se aclare la situación, hacerse cargo de esa empresa que tiene el propósito que no se roben el dinero de los medicamentos, como sucedía, porque es una compra de 90 mil millones de pesos y muchos intereses”, dijo.



El Presidente llamó a su hermano y a David León a no ampararse de abrirse una investigación en la FGR.

Incluso, precisó, su hermano Pío López Obrador y David León podrían presentarse por su cuenta ante la FGR y solicitar que se abra una investigación alrededor de los videos.