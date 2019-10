‘Ley Bonilla’ tiene que aparecer y publicarse: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

La “Ley Bonilla” tiene que aparecer y publicarse, aunque esté traspapelada, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Debe prevalecer la democracia. En el caso de Baja California van a terminar publicando la ley, la van a encontrar aunque esté traspapelada, porque además pienso: ¿Qué pasa si no se publica? No entra en vigor, no pueden haber cinco años. Hay que esperar a que se termine con este proceso”, dijo.

El Presidente fue cuestionado durante la conferencia de prensa matutina sobre el ejercicio de consulta ciudadana que se realizó el domingo en donde obtuvo más votos el que el mandato de Jaime Bonilla Valdez sea de cinco y no de dos años.

El mandatario contestó que el Ejecutivo no tiene que ser el poder de los poderes y que una vez publicada la ley no interpondrán un recurso de inconstitucionalidad.

“El Ejecutivo no, no nos corresponde, es un proceso que tiene que ver con partidos, no meternos nosotros en eso. Es lo que quisieran los conservadores, porque a eso estaban acostumbrados, están sorprendidos, desorientados por completo porque pensaban que íbamos a seguir con más de lo mismo”, dijo.

López Obrador enfatizó que primero tiene que publicarse la ley, pues se llegó al extremo de que “el Congreso o algunos diputados” dijeron que no se publicaba, porque no la encontraban.

“Se les traspapeló, son chicanadas sin lugar a dudas, porque al momento que se publique la ley se va a poder impugnar, al impugnarse la ley tienen que ir a la Suprema Corte y ahí se va a resolver en definitiva. Ese es el planteamiento que hicimos”, precisó.

El mandatario aclaró que existe una epidemia “no de dengue, de amnesia colectiva”, porque ya se olvidó que fueron los legisladores panistas del Congreso de Baja California los que aprobaron la llamada “Ley Bonilla”.