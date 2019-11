Verástegui, en defensa de la vida

Salvar vidas a través de la película “Inesperado” es el objetivo de Eduardo Verástegui, indicó el actor, cantante, filántropo y productor en su visita a Tijuana como parte de la campaña del filme.

Destacó que él se dedica a la pro vida desde hace quince años, especialmente de las que se encuentran dentro del vientre de una mujer y que corren el riesgo de ser abortadas.

“Lo hago a través del Internet, del arte, cine, cortometrajes, entrevistas o conferencias, empecé por una experiencia que me marcó la vida para siempre”, recordó.

Dentro de las historias que mencionó trascendió cuando se encontró a una chica que le solicitó una foto y un autógrafo, sin embargo él le pidió minutos que se transformaron en una hora.

Contó que a consecuencia de la plática, la joven perdió su cita para realizar un aborto, pero meses después ella y su pareja le agradecieron, tanto que el bebé fue llamado Eduardo.

Sobre el aborto

El productor señaló que el aborto es un fenómeno que tiene diferentes vertientes; una es que muchas mujeres son manipuladas o amenazadas por los hombres para hacerlo.

Pero también está el hombre que las embaraza y sale corriendo, son abandonadas y se quedan solas, por eso afirmó que es un tema que también compete al sexo masculino.

“Es un mensaje para que los hombres sean hombres, cuiden la vida de su hijo y de la mujer, sea tu amiga, esposa, conocida o novia, es una mujer que necesita de tu ayuda porque tú participaste”.

Además hay otros tipos de hombres, añadió, el que no corre pero hace algo peor y la lleva a abortar, o el que no tiene ni voz ni voto y no puede decidir sobre el futuro de su hijo.

A favor de la vida

Eduardo Verástegui apuntó que en el País se está creando un movimiento para unir a diferentes sectores sociales que están a favor de la vida, pero que también se encuentran muy desconectados entre sí.

“Según la encuesta del Financiero somos la mayoría los que estamos a favor de la vida, pero es una mayoría que no está muy bien organizada”.

Explicó que quienes no están a favor de ella y sí del aborto se conectan muy bien, están organizados y cuentan con recursos, por eso el ruido que provocan es mayor.

La película se encuentra en cines desde el 25 de octubre pasado y dijo que ha tenido excelente respuesta para concientizar a la ciudadanía sobre el problema del aborto.