Teatro con títeres se lleva las palmas en el Cecut

Personajes reconocidos de esta ciudad recibieron un homenaje en “Eso que pasó en Tijuana”, obra de teatro con títeres presentada como parte del ciclo “El Cecut apoya las artes escénicas bajacalifornianas” el pasado fin de semana en la Sala Federico Campbell.

La obra busca enfatizar los aspectos positivos de esta ciudad fronteriza más allá de la problemática que en ocasiones rebasa los intentos de sus habitantes por convertirla en una urbe pacífica, de desarrollo y progreso, es por eso que la compañía teatral Títere Vivo busca poner el énfasis “en las bondades de la ciudad y apoyar el desarrollo del sentido de pertenencia”.

“Eso que pasó en Tijuana” es dirigida por Joel Vences, egresado de Teatro de la Universidad Veracruzana, quien recurre a las marionetas que él mismo confecciona para narrar la historia del detective García que se propone encontrar al responsable de pegar chicles por toda la ciudad y llevarlo ante la justicia, no sin antes enfrentar eventos disparatados que dificultarán su camino.

El títere que representa al Dragón Chino de Mexicali dio la bienvenida a la sala llena de niños y niñas acompañados de sus padres, quienes también disfrutaron del relato y la música, para presenciar la divertida puesta en escena con la compañía Títere Vivo, que tiene 13 años de trayectoria.

A seis meses de su estreno, “Eso que pasó en Tijuana” está por cumplir 50 representaciones y tiene como finalidad revivir las tradiciones y relatos de la urbe. “Yo quería contar leyendas de Tijuana, pero me di cuenta que son muy de nota roja, y como nuestro público es familiar me resultaba difícil, entonces decidimos ir por una Tijuana mucho más contemporánea, amable y diferente”, explicó Vences.

“Hay cosas extraordinarias que no se toman en cuenta en Tijuana, pensé que respetando una identidad clandestina o una situación festiva, éstas podrían vincularse con una historia de detective”, expresó Vences quien también es actor de la compañía y en el escenario interactúa constantemente con el público infantil.

El director de escena expresó que con este trabajo espera lograr que la gente se dé cuenta de las cosas positivas que existen en Tijuana, “por desgracia las cosas buenas se pierden a través de los medios y, como resultado, la población no se interesa en su historia, lo cual es a su vez la causa de que muchos no quieran a su ciudad y no se sientan parte de ella”, advirtió.

A través de personajes pintorescos y reconocidos, como el Mimo Moy, El Chef César, el Burro-cebra y Javier Bátiz, Vences busca que la gente se apropie de su pasado y que quiera a su ciudad.

Al terminar la obra, el actor y director de teatro invitó a los niños y niñas presentes en la sala a subir al escenario para una foto de grupo y les compartió los muñecos que formaron parte de la historia, de modo que los pequeños pudieron jugar con las marionetas y así acercarse más a la historia que narra “Eso que pasó en Tijuana”.

Para conocer el resto de las actividades puede consultar www.cecut.gob.mx, www.mexicoescultura.com o www.facebook.com/cecut.mx.