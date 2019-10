Quiet Riot se presenta en el Fronterizo Fest lll

Con toda la nostalgia de sus éxitos ochenteros a cuestas, Quiet Riot se está presentando en el escenario secundario del Fronterizo Fest lll.

“Let’s get crazy”, “We’re All crazy now”, Slick Blck Cadillac” y el mayor éxito que tuvieron “Metal Healt” en sus mejores años y “Cum on feel the Noise” son parte del repertorio obligado.

Sin duda están calentando los motores para las bandas por venir: Queensryche, Ratt y los estelares, Guns´N Roses.