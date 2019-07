Ofrece librería Educal-FCE catálogo de la exposición Toledo-Monsiváis

TIJUANA, B.C.- Como complemento de la exposición “Toledo-Monsiváis”, que se inauguró el jueves pasado en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, la librería Educal-Fondo de Cultura Económica (FCE) tiene en existencia el catálogo de esta colección que reúne 68 obras, entre dibujos, acuarelas, fotoesculturas, fotopinturas, cartas, objetos intervenidos y cuadernos dedicados, producto de la estrecha amistad que unió a Francisco Toledo y Carlos Monsiváis.



Profusamente ilustrado con reproducciones de las obras de la colección que se exhibe en la Sala 1 de El Cubo, el catálogo de la exposición contiene textos de Francisco Vidargas, Rafael Barajas “El Fisgón”, Sergio Pitol, Elena Poniatowska y, desde luego, Carlos Monsiváis, en una edición cuidada con esmero que cuenta, además, con la traducción de los escritos al inglés.



Si bien el libro “Nuevo catecismo para indios remisos” es el fruto más conocido de la complicidad intelectual entre Toledo y Monsiváis, no es el único trabajo conjunto que llegó a convertirse en libro, cuya estrecha amistad fructificó en proyectos como “Lo que el viento a Juárez”, catálogo de presentación de 46 piezas en técnicas mixtas sobre amate y papel del artista oaxaqueño, cuyo prólogo escribió Monsiváis.



La colaboración se volvió a repetir en la edición conmemorativa de los 50 años de la publicación del “Manual de zoología fantástica” de Jorge Luis Borges, para lo cual el Fondo de Cultura Económica encargó los grabados al maestro oaxaqueño, los cuales dieron origen a la colección Toledo-Borges, cuyo catálogo también prologó Monsiváis.



Asimismo, la interpretación pictórica que el artista juchiteco hizo del Pinocho de Carlo Collodi, se convirtió nuevamente en un proyecto editorial a cuatro manos, aunque no llegó a concretarse debido al deterioro de la salud del escritor y su muerte en 2010.



“Pero la amistad y la complicidad no se limitaron a la ilustración de textos de Monsiváis o la escritura sobre la obra plástica de Toledo”, afirma Francisco Vidargas, experto en temas de patrimonio cultural, al señalar que la colaboración entre ambos se extendió a innumerables proyectos artísticos, culturales y sociales impulsados por el artista juchiteco, además de su abundante comunicación epistolar que fue constante durante varias décadas.



A lo largo de años de fructífera colaboración y amistad, “Carlos Monsiváis mantuvo con Francisco Toledo un incesante y cordial diálogo ético, estético, de compromiso político, social y humanista, estimulando la creación de proyectos culturales y defendiendo siempre ‘el derecho a la cultura y la civilización’”, asegura Vidargas.



Una prueba más de la profunda amistad de Toledo y Monsiváis es la urna de barro que el artista oaxaqueño diseñó y pintó al óleo, con la figura de un gato que abraza el cuenco en que yacen las cenizas de Monsiváis y que se encuentra en la Sala de Lectura del Museo del Estanquillo que, como es sabido, alberga las riquísimas colecciones de arte y arte popular que reunió el escritor a lo largo de su vida y que hoy resguarda su memoria.



Pero acaso una de las mejores muestras de la entrañable amistad que unió a estos dos personajes esenciales de la cultura contemporánea en México es la colección de 68 obras de Toledo comprendidas en la colección Monsiváis y que el CECUT expone en la Sala 1 de El Cubo, mientras que el catálogo está a la venta en la librería Educal-Fondo de Cultura Económica que desde mayo pasado se ubica en el vestíbulo del Domo IMAX.