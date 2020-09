Invitan a disfrutar de noche de jazz a distancia

TECATE, BC.- Noche de jazz se titula la presentación musical a cargo del grupo Ensamble Tecate Jazz que la Secretaría de Cultura de Baja California transmitirá este sábado 12, a las 19:00 horas, como parte de su programa digital La Cultura Continúa, a través de la página de Facebook @BC.SecretariaCultura.

El público podrá disfrutar de la interpretación de los clásicos del jazz Fly Me To The Moon de Bart Howard; All The Things You Are, de Jerome David Leen y Maiden Voyage de Herbie Hancock, comentó la coordinadora del Centro Estatal de las Artes Tecate, Pilar Silva Valadez.

El jazz es un género musical, nacido a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. Su comienzo es un tanto peculiar: las personas esclavas de origen africano, residentes en zonas sureñas de Estados Unidos, tenían por costumbre manifestar sus tradiciones tocando diferentes tipos de tambores y cantando.

La palabra jazz es de origen desconocida, apareciendo escrita en 1917 en la primera grabación discográfica. La base del estilo musical es la improvisación, sin estar escrita en ninguna partitura. El tema melódico sirve de base sobre la cual el intérprete desarrolla libremente su música.

Para conocer más detalle de las clases y horarios puede consultar www.facebook.com/BC.SecretariaCultura o el portal www.icbc.gob.mx.