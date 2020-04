Integrante del Grupo Yndio continúa recuperación

Ildelfonso ‘Hilde’ Lara, integrante del Grupo Yndio, espera los resultados de la prueba del covid-19 para ser dado de alta por la Secretaría de Salud de Baja California.

En entrevista con Frontera, expresó que ayer cumplió 14 días de haber sido diagnosticado con la enfermedad.

Durante ese periodo estuvo en reposo en su casa siguiendo las indicaciones del personal de salud.

“Me hicieron otra prueba pero no me han dado el resultado. Me han dicho que hay muchas pruebas más adelante de la mía, yo entiendo, así que solo tengo que esperar”, platicó.

‘Hilde’ había contraído la enfermedad durante una gira por Estados Unidos.