Inspira niña genio mexicana a niños tijuanenses

Adhara Pérez, la niña genio mexicana de 8 años de edad con un coeficiente superior al de Albert Einstein, abarrotó el Teatro de la Casa de la Cultura de Tijuana con su presentación.

El encuentro fue realizado en el marco de celebración por el 22 aniversario del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana, que dirige Minerva Tapia.

Adhara Pérez, habló a más de 400 niños tijuanenses provenientes de las primarias Ve´e Tu´un Xavi, Mariano Escobedo, Celestín Freinet, Álvaro Obregón, Carlos Villalvazo, Macedonio Alcalá, Acamapichtli y Pedro Moreno, además de la Telesecundaria No. 35.

Les contó sobre sus súper héroes los científicos Albert Einstein y Stephen Hawking, acerca de sus estudios profesionales en astronomía y su sueño de convertirse algún día en astronauta de la NASA.

“Cuando la vida me cuesta trabajo, me imagino en dónde quiero estar y me veo en la NASA, así que vale la pena intentarlo” dijo Adhara, quien fue diagnosticada con autismo y cuenta con un coeficiente intelectual de 162.

Minerva Tapia, directora del IMAC, agradeció a las autoridades, niños, padres de familia y medios de comunicación por recibir a Adhara y a su mamá la señora Nayeli Sánchez, quienes dijo son ejemplo no solo para los niños sino para todo México.

“Los pequeños ya no piensan igual que nosotros, están llenos de nuevas ideas, en un contexto donde la globalización, la tecnología y todo tipo de innovaciones los ha empoderado y reforzado la idea de que pueden ser el cambio que queremos ver en nuestro mundo”, aseguró.

El caso de Adhara, no solo es un testimonio de quienes nacen con grandes retos y logran afrontarlos triunfantes, sino también evidencia de lo que sucede cuando una familia se une e impulsa los talentos que cada uno puede tener, puntualizó.

Angélica Christina Del Real Chávez, directora de la Secretaría de Bienestar Social Municipal, extendió un saludo a todos en representación del alcalde Arturo González y de la Secretaria de Bienestar Gabriela Farías.

“Se siente muy bonito ambiente en este lugar, quiero felicitar a todos los que han hecho posible que el día de hoy estén con nosotros la pequeña Adhara acompañada de su hermosa madre y que vengan a compartir con todos estos chicos”, externó.

Sin duda, ha sido de mucho aprendizaje, de mucha calidez y sobre todo de mucha enseñanza, por ello, a nombre del XXIII Ayuntamiento de Tijuana decirles gracias a todos, y disfrutemos a nuestra pequeña Adhara y de lo que viene a compartirnos, concluyó la representante del alcalde.

Como parte del programa de “Adhara: la niña que mira las estrellas”, se contó con la participación del animador de lectura Miguel Alberto Ochoa, a cargo de editorial Lapicero rojo, como moderador.

El programa artístico estuvo a cargo de los niños que integran el Coro Comunitario en Movimiento Caminante del IMAC y los integrantes del ballet folclórico Tleyótl, dirigido por el maestro Christian Adrián Flores.

Mayor información sobre la oferta de actividades en IMAC se puede consultar al 688 17 21 y en Facebook Cartelera Cultural IMAC.