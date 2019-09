Habrá Julio Preciado para rato

TIJUANA.-- Julio Preciado está consciente que tiene que aprender a vivir de otra manera, a raíz de que necesita un trasplante de riñón, pero aclaró que no se está muriendo como se informó a través de las redes sociales.



Tranquilo y amable con la prensa de Tijuana, el llamado “Gigante de la Banda” reconoció que este tipo de noticias sí le duele y lastima porque preocupa a la familia y daña su carrera profesional.



“Duele, lastima que informen mal a la gente en las redes sociales y que una nota la interpretan como quieren, yo la verdad, desde el mes de noviembre que estuve en terapia intensiva, he estado estable en lo que cabe, desde que salí en el mes de noviembre, lo dije y lo vuelvo a decir, necesito un trasplante de riñón, lo ocupo, pero no me estoy muriendo, tengo que hacerme todavía estudios, que mis donantes sean compatibles”, explicó previo a su presentación este domingo en el palenque de la Feria de Tijuana.



Para seguir adelante, cuidando su salud, el intérprete se realiza dos hemodiálisis por semana, de esa manera puede llevar una vida normal durante mucho tiempo.



Un hombre de fe

El originario de Mazatlán es un hombre católico, prueba de ello es que lleva un rosario de plata colgado al cuello, como manifestación de su fe.



“Toda la vida he sido un creyente, soy católico y no de los dientes para afuera”, indicó.

El intérprete de “Como este loco”, agregó que desde enero empezó con las pruebas, para estudiar a los principales candidatos como donadores, quiere hacerlo ya para estar a gusto.



“Dicen los doctores, el pronóstico que tienen ellos, ‘después de tres meses del trasplante queda bien’, yo volveré a hacer mi vida totalmente normal, y habrá Julio Preciado para 15 o 20 años, de acuerdo a como me cuide”, subrayó.



Ídolos de barro

Julio Preciado compartió que la música regional mexicana hoy en día está muy prostituida, porque hay muchos jovencitos de la noche a la mañana se sienten estrellas de la música.



Este tema, explicó, lo ha platicado con Poncho del Recodo, y Casimiro de Banda el Mexicano, allá en Mazatlán, y llegaron a la conclusión hay jóvenes que con un éxito se sienten estrella.



“La verdad no es justo para la gente que tenemos tantos años, o que batallamos tanto para llegar a ser lo que somos, hoy son ídolos de barro la verdad, desgraciadamente ahorita lo que manda es don dinero, antes si no tenías la capacidad, la calidad, no tenías el estilo para llegar, no llegabas”.



Pero tiene fe de que la gente se va encargar de poner las cosas en su lugar, finalizó.