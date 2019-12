Hablará fotógrafo Julio M. Romero de su proceso creativo en el Cecut

Con un título de resonancias apocalípticas, el fotógrafo Julio M. Romero ofrecerá una charla en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura federal, sobre el proceso creativo que da origen a sus imágenes.

“Cómo sobrevivir al fin del mundo/ How to survive the end of the world” es el título de la conversación que el fotógrafo bajacaliforniano pronunciará este miércoles 4 de diciembre, en punto de las 18:00 horas en el Mezanine, espacio de trabajo colaborativo ubicado en el Vestíbulo de El Cubo, con entrada libre.

Julio M. Romero hablará en torno a las tareas de investigación y las motivaciones subyacentes que están involucradas en el proceso creativo de su quehacer artístico, en el marco de su exposición “Bordelands” que se muestra en el Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto del Cecut desde mediados de agosto pasado.

"Borderlands"

Como el público lo ha podido comprobar en la serie de imágenes reunidas en su exposición, el planteamiento discursivo en las imágenes digitales de Romero tiene como hilo conductor la vida cotidiana.

Nacido en Mexicali, Romero se mudó en 2008 para radicar en Los Ángeles y Berkeley, California, donde comenzó a fotografiar guiado por un afán de búsqueda, tanto modelos desde una perspectiva personal, como objetos a los que intenta dotar con sus tomas de un simbolismo íntimo.

“Construyo las fotos, no es un trabajo documental, sino el acercamiento a lo cotidiano desde una guía y una intención de crear y luego mostrar”, apuntó el fotógrafo.

Julio M. Romero ha expuesto de manera individual y colectiva en México, Estados Unidos, Canadá y China, habiendo obtenido el primer lugar en el Concurso Internacional de Fotografía e Ilustración de América Latina (2013); y el Concurso del Festival Internacional de Imagen Fotográfica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2011). Su obra forma parte de las colecciones de Fundación Codet, Elias-Fontes, ISIC e Ibero.

Pasillo de la Fotografía Vidal Pinto del Cecut.

Tal y como explica el texto curatorial de “Borderlands”: el artista explora las delineaciones ambiguas entre fotografía, video y escultura aplicada, de ahí que sus “trabajos transdisciplinarios son investigaciones acerca de la sobreproducción de imágenes, elementos de la cultura pop y el impacto sociopolítico de la mediatización”, de acuerdo con Kio Griffith, curador de la muestra fotográfica.

En 2001 Romero documentó el procedimiento de demolición y reconstrucción del muro fronterizo México/Estados Unidos en Playas de Tijuana entre el 24 y el 25 de noviembre de 2011 en el que se arrancaron enormes columnas de metal, 80 en total, experiencia que le dejó un impacto que sin duda aportará una línea discursiva a la charla que ofrecerá este miércoles.

Para conocer el resto de las actividades puede consultar los portales www.cecut.gob.mx, www.mexicoescultura.com o en www.facebook.com/cecut.mx