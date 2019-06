Cuarteto Virá ofrecerá un concierto con piezas de Beethoven y Piazzolla en el CECUT

El refinamiento y la exquisitez que se asocian a la música de cámara serán traídos al escenario de la Sala Federico Campbell del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, el próximo sábado 22 de junio cuando el Cuarteto Virá, se presente a las 18:00 horas.

Para su concierto titulado Viena Porteña, el Cuarteto Virá presentará un programa con música del clasicismo vienés y del Buenos Aires del siglo XX con obras de Ludvig V. Beethoven y del compositor argentino Astor Piazzolla, entre las que destacan el Cuarteto No. 5 en La Mayor, Op. 18 del compositor alemán, y Four for Tango, Adiós Nonino y María de Buenos Aires, del músico argentino.



Apolo Pachinski, en el primer violín; Raúl Mendoza, en el segundo violín; Mauricio Prieto, en la viola, y Victoria Getman, en el violoncello, integran el Cuarteto Virá, surgido en la ciudad de Tijuana en el año 2012 con el propósito de formar nuevos públicos para la música de cámara.

La agrupación se ha presentado en diversos escenarios, como el Centro Cultural Tijuana, el Centro Estatal de las Artes en sus sedes de Ensenada y Rosarito, el Teatro Universitario de la UABC en los campus de Tecate y Ensenada, el Teatro de la Casa de la Cultura de Tijuana, así como en espacios culturales como El Grafógrafo: libros & café del Pasaje Rodríguez y el Cine Tonalá en Tijuana.

El cuarteto también ha participado en ediciones de festivales como Instrumenta en la ciudad de Oaxaca y el Festival Internacional de Música de Cámara de Aguascalientes, y se ha presentado con el tenor Fernando de la Mora y los músicos electrónicos Nortec Collective: Bostich+Fussible.

Recientemente participó en el Concierto Barroco acompañando a la soprano Guadalupe Paz en la Sala de Espectáculos del CECUT y ha compartido el escenario con los maestros Pavel Getman, Emiliano López Guadarrama y Olena Galitskaia, entre otros; en 2018 el cuarteto participó en la grabación del disco “Entre el clamor a coro de las estrellas del alba” del compositor tijuanense Gaspar Peralta.

Adicionalmente, los integrantes del Cuarteto Virá se encuentran involucrados de manera activa en la enseñanza musical, tanto en la Facultad de Artes de la UABC, como en la Orquesta Comunitaria de Playas de Tijuana de la Secretaría de Cultura, al igual que en el proyecto académico de la Sinfónica Juvenil de Tijuana A. C., entre otras instituciones con las que colaboran como docentes.



