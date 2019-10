Selena Gomez revela a quién dedica sus nuevas canciones

MÉXICO.- Selena Gomez, quien recientemente lanzó su nuevo material, y que con su tema “Lose You To Love Me” (Perderte a ti para amarme a mí) causó gran polémica por la frase “en dos meses nos remplazaste”, que para muchos fue una clara referencia de como Justin terminó con ella para iniciar un nuevo romance al poco tiempo con su actual esposa, Hailey Baldwin, ahora en plena promoción de su disco habló en el programa ‘On Air with Ryan Seacrest’, y expresó sus emociones guardadas durante mucho tiempo.

A la pregunta de por qué pasó tanto tiempo alejada de la música, Selena comentó que fue su problema de salud, el trasplante de riñón consecuencia del lupus que la aqueja, y una gran depresión lo que la llevó a retraerse para tomar fuerza en todos sentidos. “Creo que siento una sensación de alivio, ¿sabes? Han pasado cuatro años desde que he estado trabajando en este álbum, y en realidad es el momento perfecto porque iba a lanzarlo hace dos años, y ninguna de las palabras que estoy hablando habría existido”, comentó al conductor Ryan Seacrest.

Y es que según explica, necesitaba este espacio en su vida. “El tomarme un momento para sentir realmente los sentimientos por los que estuve pasando, es simplemente, no sé, estoy tan agradecida de que haya salido. También es extraño porque escribí esta canción (“Lose You To Love Me”) hace un año, y es como si me sintiera completamente diferente de cuando lo escribí. Es una sensación muy interesante”.

Gomez aceptó que las letras de sus canciones las escribió cuando estaba muy triste y no quería lanzarlas mientras aun estuviera deprimida por los sucesos de su vida; sin embargo, hoy las cosas son diferentes. “Estas dos canciones fueron cuando terminé un capítulo en una pequeña reverencia y el resto del álbum es sobre dónde estoy ahora y hacia dónde voy”

Finalmente, Selena confirmó que Justin ha tenido comunicación con ella y que ya le envió un mensaje por su nuevo lanzamiento. “Dijo que era hermosa, fue algo difícil”.