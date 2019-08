Que 'Juanga' siempre sí murió: Mánager

Ciudad de México

En el marco del tercer aniversario luctuoso de Juan Gabriel, el que ha dado una declaración insospechada es Joaquín Muñoz, pues luego de asegurar en todo este tiempo que el cantante estaba vivo, aprovechó su presencia en el programa “Hoy” para anunciar que el cantante acaba de fallecer.

“Ahora sí está muerto, él está muy enfermo desde días pasados, y no hay nadie que lo atienda, nadie se ha compadecido de él y todo el mundo del medio político sabe que el vive y nadie ha dicho, ni ha investigado, ni ha hablado para decir: ‘Juan Gabriel, te ayudamos, te vamos a llevar a un hospital’” (sic).

Ante la sorpresiva noticia, “El Burro” Van Rankin preguntó si estaba vivo o muerto, a lo que Muñoz contestó: “Juan Gabriel ya está muerto”.

Acto seguido, la periodista Martha Figueroa se negó a creer la información y le pidió pruebas, a lo que el ex mánager del cantante contestó:

“Esta mañana me dijo la única persona que está al lado de él, me habló por teléfono para decirme que él ya estaba muerto, yo todavía no lo veo”.

Finalmente, Joaquín Muñoz dijo que esa información la recibió ayer en la madrugada e inclusive invitó a Martha Figueroa a que lo acompañe para tener pruebas de esta versión.