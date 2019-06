Paola Rojas es operada por lesión en el útero

Paola Rojas fue intervenida quirúrgicamente por una lesión en el útero, le retiraron unas células enfermas, por el momento sigue en observación médica, pero es probable que tenga que ser operada nuevamente.



"Tengo que seguir en observación, no es un proceso fácil, es probable que me tengan que hacer una segunda cirugía, estoy todavía en observación, pero estoy fuera de peligro y bueno si acaso eso, una segunda cirugía de la cual espero reponerme muy pronto", comentó.

La conductora asevera que es muy importante hacerse los exámenes pertinentes para la prevención del cáncer, malestar que ha cobrado la vida de muchas personas por no hacerse estudios a tiempo.

"Hay muchas mujeres queridísimas, muchos de los que me ven, habrán perdido una mujer muy querida por esa enfermedad, entonces no se sumen a esa estadística, al contrario, sean de las que lograron detectarlo y prevenirlo a tiempo".

"Es muy importante que vayan haciéndose siempre estos estudios que tenemos que hacernos a partir de cierta edad. Yo ya tengo los años que se deben tener para hacerse un Papanicolaou anualmente, una mastografía, cuidar su salud y detectar lo que sea que esté por ahí enfermito a tiempo para simplemente te sacarlo del cuerpo y seguir adelante", añadió.



Paola indicó que lo más importante son sus hijos y todas sus decisiones son pensando en ellos; entiende que es importante el trabajo, la profesión, pero antes que eso lo prioritario es la salud.

"Sí que es importante que las mujeres nos preparemos y salgamos adelante, trabajemos y conquistamos cada vez más ámbitos, pero no lo podemos hacer sin salud. Tenemos que cuidarnos mucho, querernos es cuidarnos y cuidarnos es prevenir".