"Hoy no me puedo levantar" se mantiene de pie

El pasado 16 de abril se estrenó la nueva temporada de la obra "Hoy no me puedo levantar", en el Centro Cultural Teatro 2 (CCT2), y desde entonces, el equipo, liderado por Alejandro Gou no ha bajado la guardia y han aprovechado ese 30% de cupo para dejarlo todo en el escenario, esperando que pronto puedan dar la bienvenida a más gente dentro del teatro.

Durante la alfombra roja que realizó este domingo la obra, el productor señaló.

"Gracias a dios el público sí está saliendo, hemos llenado todas las funciones al 30%, estamos en espera de que el gobierno nos permita salir porque así no salimos de gastos. Cada viernes hacemos pruebas Covid, obvio esos costos no estaban previstos, ni las medidas de sanitización, hay que invertirle pero estamos sembrando para que el público se sienta muy contento y muy seguro", comentó.

Este reestreno llegó de la mano de María León, quien da vida a María, personaje que fuera interpretado por Belinda en su temporada pasada, quien hacía pareja con Yahir (Mario). Previo a la función del domingo, León externó.

"Ha sido maravilloso y prácticamente fue en escena cuando comenzamos a trabajar juntos porque comenzamos a ensayar en Zoom, somos cuates desde hace muchos años pero por primera vez compartimos la emoción de personificar estos maravillosos personajes".

La cantante recordó que en la primera función que tuvieron, estaban tan felices y emocionados que lloraron con el público, por lo que esto ahora es un motivante para seguir haciendo teatro. Yahir, su pareja en escena, también se dijo feliz de la mancuerna que hace con León.

"Más bien lo que pasó con Belinda es que ensayamos tres meses y estuvimos solamente un mes con la obra, digamos que no me acostumbré porque fue muy rápido, y la verdad es que Belinda tiene ángel y es una cosa muy distinta a la que tiene María, que también es una estrella con gran ritmo, las dos son súper talentosas y las dos se entregan totalmente, es fácil trabajar cuando trabajas con mujeres tan profesionales y talentosas", aseguró.

Esta nueva temporada comenzó el 16 de abril y se mantendrá hasta el 23 de mayo en el recinto, con funciones viernes, sábado y domingo.