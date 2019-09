Famosos que luchan contra el Lupus, enfermedad sin cura

La mañana de este lunes se dio a conocer la noticia de que la hija de Rocío Sánchez Azuara murió a causa de Lupus. Con tan sólo 31 años, Daniela Santiago perdió la batalla contra el padecimiento para el que todavía no hay una cura como tal sino sólo tratamientos para controlarla.



En el medio artístico no es la primera vez que suena el nombre de esta enfermedad autoinmune que se presenta en su mayoría a mujeres y en la que el sistema inmunitario ataca los tejidos y células sanos.



Estos son algunos casos de mundo de la farándula que luchan contra dicha enfermedad:



Selena Gómez:

La protagonista de "Wizards of Waverly Place" lleva años luchando contra el Lupus. Tan sólo en 2017 recibió un trasplante de riñón; el órgano fue donado por su amiga Francia Raisa, quien también es actriz.



Toni Brixton:

La cantante de 51 años, considerada como una de las mayores exponentes del R&B, fue diagnosticada con Lupus enfermedad que la ha llevado a ser hospitalizada en diversas ocasiones. La noticia se dio a conocer en noviembre de 2010 por CBS News.



Nick Cannon:

El rapero y comediante también fue diagnosticado con la enfermedad. En 2012 contó a ABC News: "Es una forma rara de Lupus que sólo ataca mis riñones, creo que el término técnico es lupus nefritis. La dieta es lo más difícil, no puedo comer más comida rápida, es mi favorita".



Seal :

Las cicatrices que tiene en la cara el cantante londinense es debido a que padece desde niño dicha enfermedad. Ha sufrido algunas recaídas que lo han hecho alejarse un tiempo de los escenarios.



Kim Kardashian :

No ha sido diagnosticada como tal, pero la celebridad dio positivo en un examen de anticuerpos de Lupus. La información salió a la luz en la temporada 17 de su show "Keeping up with the Kardashians". "A veces se pueden obtener falsos positivos en estos exámenes", le dijo su doctor Daniel Wallace por lo que Kim debe dar un seguimiento a su salud.