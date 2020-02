El mexicano que va al Óscar

México estará presente en la edición 91 de la entrega de los Premios Óscar, pues Gastón Pavlovich asistirá a la ceremonia de premiación este domingo por ser productor de la película de Netflix “The Irishman”, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino.

El originario de Agua Prieta, Sonora, quien ya tuvo un proyecto postulado al Óscar en 2017, “Silence” (también de Martin Scorsese), habló en exclusiva para Grupo Healy sobre su más reciente cinta que está nominado a diez estatuillas, incluyendo “Mejor Película”, “Mejor Director” y “Mejor Fotografía” para el también mexicano Rodrigo Prieto.

Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea el resultado de ‘El Irlandés’ en los premios Óscar?

La verdad no sé. No nos ha ido nada bien en los premios anteriores (BAFTA, Critics’ Choice Awards, Golden Globes) porque también siento que muchos de los votantes siguen siendo cineastas de hueso colorado, eso está bien, no tengo problema con eso, y no aceptan esta incursión de Netflix a la industria, entonces no le han dado mucho reconocimiento a la película por eso. Ahora, no sé cómo va a reaccionar la Academia, esos son otro tipo de votantes.

Estás invitado a la ceremonia, ¿qué significa para ti estar esa noche? ¿Quién te acompañará?

Un honor completo. Un sueño que todo cineasta ha tenido alguna vez en su vida. Vamos a ir como equipo de “The Irishman” con Scorsese, los actores y los productores.

Es la segunda vez que uno de tus proyectos es reconocido por la Academia (Silence, 2017) ¿Esperabas este resultado?

Conociendo como es la Academia, es difícil esperar cuándo vas a ser nominado o algo. Pero en cuanto terminó “The Irishman” y vi los primeros cortes, yo sabía que teníamos una gran oportunidad, y así lo fue. Sería difícil que no se reconozca este trabajo.

¿Qué es lo que buscas en un proyecto para involucrarte en él?

Lo principal, y siempre ha sido así, es la historia. Si me envuelve, realmente trasciende, entonces en base a eso ya veo el resto de los elementos, como quién dirige, quién actúa, cuánto cuesta y todo lo demás que ve un productor.

Además de ‘The Irishman’ ¿cuál de las películas nominadas al óscar es tu favorita?

Yo creo que este año es probablemente el de mayor competencia en los Óscares en décadas. Que estén compitiendo al mismo tiempo Tarantino, Sam Mendes, Scorsese contra este coreano que ahora es una leyenda en Asia (Bong Joon-ho) y está muy pesado en Hollywood, es increíble. Todas las películas son extraordinarias: “1917” se me hizo una espectacular y original, “Parasite” tiene una de las mejores historias de todos los contendientes, “Once Upon a Time in Hollywood” es sumamente divertida… Todas traen algo muy fuerte que aportar. Está reñida la competencia.

Luego del éxito de ‘The Irishman’ y ‘Silence’, ¿contemplas más proyectos con Martin Scorsese?

Yo encantado, el problema es que los estudios lo volvieron a agarrar. Cuando entré a trabajar con él en “Silence” había escepticismo de las productoras de que (Scorsese) pudiera hacer películas que gustaran al público. Luego volvimos a trabajar juntos en “The Irishman”, pero ya con el éxito de estos proyectos, los estudios le hicieron propuestas más ambiciosas y fuertes. Sin embargo sigo platicando con él y sobre la posibilidad de colaborar juntos en un futuro.

Scorsese fue el centro de atención por sus comentarios sobre las películas de superhéroes, ¿qué opinas al respecto?

Es respetable que tenga una opinión sobre cómo debe ser el cine y las verdaderas historias. Creo que las películas de superhéroes son sumamente divertidas. Yo como productor sí haría una, pero se me hace mucho más importantes y trascendentales las historias de personajes que la audiencia se identifique con ellos.

¿Cómo ves este tiempo para los talentos de México?

Creo que debe haber más todavía. En mi caso, en lo particular, yo no veo muchos productores mexicanos que anden fuera. Están haciendo series para Netflix pero esos son más servicios de producción, eso también es bueno, pero sí veo más directores empezar a salir más; también Rodrigo Prieto empieza a lucir más. Hay mucho talento detrás de cámaras que se está posicionando a nivel internacional. Quizás nos faltarían las figuras de actores y actrices que suenen más.

¿Qué proyecto próximo tienes?

Con “The Irishman” cerré un ciclo de varios proyectos en los primeros 5 años y ahora estoy en una etapa otra vez de desarrollar. Tuve 13 producciones en 6 años; ahora vamos a hacer algo similar y estoy en desarrollo; como la agricultura, empiezo a sembrar diferentes semillas y la cosecha será larga, pero puede salir algo muy bien.

¿Qué enseñanza te ha dejado trabajar con figuras como Scorsese, De Niro, entre otros?

Creo que sobre todo, la enseñanza de que estas personas con tanto éxito y admiración, son hombres y mujeres con una profunda sensibilidad al profesionalismo, muy responsables, gente disciplinada; y también lo que he encontrado a ellos, sobre todo Tom Hanks y Liam Neeson, son el nivel de autenticidad y sencillez que tienen. No se andan con juegos, hacen bien su trabajo, se toman todo en serio y su nivel de sentido humano nos hacen más grandes porque no se perdieron en los brillos de la farándula.

¿Dónde puedo ver ‘The Irishman’?

La cinta está disponible en la plataforma streaming de Netflix.