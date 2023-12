Viudas del Ayuntamiento terminarán el año sin una solución

Ensenada, B.C.- Durante medio año un grupo de viudas de trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento se manifestó en las oficinas del gobierno municipal, sin embargo, el abogado representante de viudas y familiares de policías fallecidos, Jesús Luna Lezama, señaló que no hay ningún avance.

Desafortunadamente no se tiene un avance, ni siquiera una postura, un planteamiento o algún tipo de propuesta por parte del gobierno municipal, esta obligación que recae por virtud del fallecimiento de compañeros tanto en activo como en retiro en el caso de los policías y en el caso de las viudas de trabajadores del Ayuntamiento que han fallecido, también siguen adoleciendo en cuanto al pago de ese beneficio económico”, declaró.

El abogado dijo que en el caso de los extrabajadores sindicalizados se trata de un seguro de vida y en el caso de los policías fallecidos se trataba de un beneficio económico que existía por acuerdo de cabildo y que no se le dio cumplimiento, ya que en una sesión el cabildo aprobó asumir el costo y el pago de ese beneficio por no tener contratado un seguro de vida.

“Estamos hablando que siguen siendo alrededor de 45 familias de policía que han fallecido y un sector de aproximadamente 15 viudas que represento y que no se les ha hecho ningún tipo de propuesta, el gobierno municipal ha guardado silencio y su postura desde el punto de vista jurídico ha sido que en algunos casos ya se prescribió el derecho para reclamar ese beneficio”, explicó.

Sin solución

No obstante, aseguró contar con documentación que demuestra que en su momento se hizo la petición del pago y ante eso se demuestra que no ha prescrito ese derecho ya que se hizo el reclamo en tiempo y forma.

“El discurso reiterado que ha tenido el presidente municipal es que no hay recursos, no ha dado muestras ni el interés de convenir de alguna manera de abonos, pagos o algún tipo de entrega de pagos esporádicos o inclusive por orden de prelación a ninguno de los que yo represento, eso da muestra de que de fondo no tienen interés de resolverlo, prácticamente esta administración está en el último año y no dan cuenta de un avance real”, opinó.

El representante legal dijo que el regidor Artabán Novoa Velázquez, presidente de la Comisión de Seguridad del 24 Ayuntamiento, se comprometió ante las viudas a entregar información respecto a las condiciones en las que se pudiera dar dentro del presupuesto que ya se presentó.

“Esto no sucedió, el regidor les incumplió, les mintió y hasta el día de hoy se ha escondido, no nos ha dado la cara, he ido reiteradamente a las oficinas de cabildo y no hemos sido atendidos por él”, lamentó.