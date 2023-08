Útiles escolares tienen un aumento del 20% en Ensenada: Canaco

Ensenada, BC.- El primer semestre de 2023 se ha caracterizado por el aumento generalizado en el precio de los productos.

Sin embargo, este regreso a clases los padres de familia tendrán un gasto mayor en la compra de útiles escolares, pues la mayoría registra un aumento del 20%, expuso Jorge Menchaca Sinencio, vicepresidente de comercio de la Confederación de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo de México.

Ha habido un fuerte incremento en los precios de muchos productos y hay muy poca ayuda que estamos recibiendo por parte de los sectores gubernamentales, aunado a la crisis que está viviendo California, Estados Unidos, una recesión económica bastante intensa y Baja California vive de la vecindad que tiene, tanto para los productos que consumimos como para los negocios que hacemos, todo esto genera un impacto fuerte en la economía del Estado”, planteo.

Tijuana se mantiene con estabilidad económica

El empresario consideró que Tijuana sigue manteniéndose como el brazo fuerte del Estado con una estabilidad económica, sin embargo, no ha sido lo mismo en los demás municipios donde se ha sentido más la falta de dinero.

“Realmente el aumento ha sido casi en todo, si vas a comprar un litro de leche te das cuenta de que está bien cara, ha habido un disparo de precios muy irregulares y ahora con el regreso a clases todo esto ocasiona que una semana o 15 días antes que entren a clases los padres de familia tengan que hacer un ahorro para poder pagar los útiles, del año pasado a este año por lo menos hay un incremento del 20%”, declaró.

Menchaca Sinencio consideró que, sin contar la compra de uniformes escolares, los padres que tienen a sus hijos en escuelas públicas gastarán un promedio de 500 a 2 mil pesos en este regreso a clases.

“En este primer semestre del año no alcanza el dinero, se hizo un incremento en el salario mínimo, pero en Baja California la gran mayoría de ellos trabajadores ya ganaban eso, entonces no hubo realmente un incremento que sea notable, sin embargo, los costos que se han venido por la inflación, la guerra de Ucrania y los problemas de Estados Unidos, ocasionan que con la misma cantidad de dinero ya no te llevas lo mismo que te llevabas antes en el supermercado, ahora es muchísimo menos porque los productos están más caros”, apuntó.