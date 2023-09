Uso del cubrebocas seguirá siendo opcional: Marina del Pilar

Ensenada, B.C.- Ante el incremento de casos de Covid, principalmente en escuelas de educación básica, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, puntualizó que hasta el momento el uso del cubrebocas es opcional.

“El cubrebocas lo pueden utilizar quienes lo deseen, hay que recordar que dejó de ser pandemia, pero sigue siendo una enfermedad, no desaparece, hay que tener todos los cuidados, afortunadamente ya no están golpeando de manera tan severa los síntomas y los signos ya no son tan severos como al principio, la vacuna nos ha ayudado mucho, la inmunidad de rebaño también”, expresó.

Cabe recordar que la semana pasada el gobierno federal informó que contempla la aplicación de las vacunas Abdala, Sputnik y de otras farmacéuticas como Pfizer durante la campaña de vacunación contra Covid e influenza que comienza en octubre.

Se continúa con las campañas de vacunación, no de manera tan intensa como en un inicio, tenemos a la población de Baja California por encima de un 90% vacunadas, los que se han vacunado ha sido por decisión propia y los invitamos a que se vacunen en cuanto estemos iniciando las campañas, sin embargo, esto es normal, el hecho de que hayan aumentado los casos no nada más en Baja California, en el país y en el mundo”, declaró.

Por otra parte, la gobernadora fue cuestionada sobre el problema de personas en situación de calle en Ensenada, el cual ha ido en aumento los últimos meses.

Necesidades de Baja California

“Hay un programa que yo apliqué cuando fui presidenta municipal de Mexicali y se tiene que trabajar con los ayuntamientos, es un programa transversal que se hace con la Secretaría General de Gobierno y también apoya la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, el Instituto de Psiquiatría con convenios t centros de rehabilitación si es necesario”, detalló.

No obstante, puntualizó que es necesario que también se involucre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que el ingreso de estas personas a centros de rehabilitación debe ser de manera voluntaria a refugios, albergues o centros de rehabilitación.

“El movimiento se tiene que hacer con apego a los derechos humanos, por eso no es nada más llegar y llevártelos, porque se estaría violentando la decisión y el libre albedrío que ellos tienen de estar en estos lugares, es un programa que se tiene que cuidar mucho para no violentarlos en sus derechos, pero también contribuir, si son personas con alguna adicción como gobierno estatal pagamos su rehabilitación e incluso ya rehabilitados les buscamos un empleo”, afirmó.

Asimismo, se le preguntó su opinión acerca de la cuenta pública del municipio de San Quintín, la cual fue rechazada por el Congreso del Estado por presentar diversas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

“Yo creo que son algunas situaciones relacionadas al manejo de los recursos públicos, yo confío en como lo ha venido haciendo el presidente Jorge López, seguramente los diputados tendrán algunos cuestionamientos y la apertura de Jorge ahí está, confiamos en su gestión y la transparencia siempre es primero”,

Finalmente, fue cuestionada por el gasto de 8.5 millones destinados en la contratación de la banda El Recodo, que se presentó en la explanada del Centro Cívico de Mexicali el 15 de septiembre durante los festejos patrios, a lo que consideró que es importante atender las necesidades de Baja California, pero también el que las familias puedan disfrutar de eventos gratuitos.

“Es una festividad bien importante, es la independencia, estamos celebrando, hay que reunirnos, hay que hacernos dueños de la plaza pública, es un evento que reúne a miles de familias, fueron más de 55 mil familias las que nos acompañaron en este evento, yo creo que todos los ciudadanos se merecen este tipo de eventos que de manera gratuita pueden disfrutar de sus artistas favoritos, es un evento que se hace una vez al año y que los mexicanos celebramos con mucha emoción y orgullo”, argumentó.