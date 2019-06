Temen que modificación al reglamento de tránsito afecte integridad de ciclistas

La intención de modificar el Reglamento de Tránsito Municipal de Ensenada, está en contra de una ley estatal, y podría atentar contra la integridad de peatones y ciclistas, afirmaron deportistas y promotores de la ciclovía.



En opinión del empresario Sergio Guevara Escamilla, la política de movilidad urbana debe orientarse a proteger a los más vulnerables, como son las personas discapacitadas y peatones, así como los usuarios de bicicletas.



“Considero justificada la preocupación por las decisiones que pudieran tomarse por el pleno del Ayuntamiento, para reformar el reglamento, en agravio de quienes, por esparcimiento, práctica deportiva o necesidad, eligen usar una bicicleta”, afirmó.



Dijo que actualmente el uso de bicicleta es el transporte más saludable del mundo, tanto para las ciudades como para las personas, y este enfoque es básico para el desarrollo de una comunidad sustentable, con calidad de vida.



Guevara escamilla resumió así el diálogo que sostuvo con Beatriz Watanabe y Eduardo Durazo, del Grupo Pro Ciclo Va de Ensenada; Luis Ramírez de “Los Pitufos”; Carmen Salazar, Regidora electa del Partido Verde; Dulce Romero, promotora de la ciclovía; así como del licenciado Julio César García Ortiz.



La preocupación surgió luego que el Cabildo local turnó a comisiones una propuesta de modificación al Artículo 44 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Ensenada, con lo que obligaría al ciclista a no tener preferencia en cruces.



La propuesta de la regidora Norma Angélica Silva Aguirre, sugiere que esto evitaría accidentes fatales entre vehículos de motor, peatones o ciclistas, por no respetar señalamientos y reglas de tránsito.



“Dicha propuesta está en contra de la Ley de Fomento para el uso de la Bicicleta y Protección al Ciclista para el Estado, publicada en el Periódico Oficial del 7 de abril de 2017”, señaló Sergio Guevara.



En la fracción VII de su Artículo 4º. dicha Ley indica la “jerarquía de movilidad urbana”, en la que por orden de prioridad se enumera a peatones con discapacidad y personas con movilidad reducida, ciclistas, transporte público, transporte de carga, y al final automóviles y motocicletas.



Guevara Escamilla añadió que los regidores no deben dejar de considerar la situación que actualmente padecemos los bajacalifornianos, con la gran cantidad de vehículos irregulares que circulan por nuestras calles, mismos que carecen de registro y de seguro a terceros.



Por lo anterior, los ciudadanos reunidos hicieron un llamado a considerar la opinión de quienes eligen una montar una bicicleta por necesidad, deporte o esparcimiento, antes de tomar una decisión que pudiera ser fatal.