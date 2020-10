Suspenden construcciones de invasión de Lomas de la Presa 

Ensenada, BC.- En seguimiento a las denuncias ciudadanas, el Gobierno de Ensenada procedió a colocar sellos de suspensión en construcciones de viviendas en la presunta invasión de Lomas de la Presa.

El titular de la dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, recordó que desde el pasado mes de septiembre se iniciaron los procedimientos correspondientes en esta zona de la ciudad.

Afirmó que después de las notificaciones efectuadas, se procedió a la colocación de sellos de suspensión, toda vez que las personas no pudieron comprobar la debida posesión de la tierra ni la licencia de construcción.

Resaltó que en todo momento se está actuando con base en la normatividad aplicable en la materia.

Documenta Protección Civil invasión en cerro de Lomas de Valle Verde

El Gobierno de Ensenada a través de la Unidad Municipal de Protección, realizó inspecciones en una invasión en cerro en Lomas de Valle Verde.

El dictamen establece que la zona no tiene manzanas lotificadas definidas, pues es la ladera de un cerro situado entre la colonia Lomas de Valle Verde y el Boulevard Higueras, al norte de la ciudad.

También dentro de la verificación de coordenadas se encontró que de acuerdo a la carta urbana de IMIP, el área está considerada como de conservación, aunado a que de acuerdo al atlas de riesgo es zona de susceptibilidad de deslizamiento de laderas.

Estas viviendas modificaron el terreno natural de esta zona de alta susceptibilidad, para colocar las viviendas, convirtiéndolas en zonas de muy alta susceptibilidad, al modificar el terreno natural.

La zona tiene grandes decantos rodados, que, al modificar el terreno, para uso habitacional, lo vuelven inestable y más bien de cuidado, en especial en la zona cercana a la tubería de aguas blancas que está sobre la obra de piedra.

Además hay inconsistencias que pondrían el riesgo las instalaciones hídricas, ya que la tubería que corta el cerro por la mitad, debe contar con un área de seguridad de 9 metros, por ser una instalación de agua potable de menos de 12 pulgadas; compartiendo el mismo trazo, hay un dren pluvial hecho de piedra.

Es importante precisar que no se ha realizado ningún trámite de estudio de no riesgo como lo marca la Ley General de Protección Civil. En el Reglamento Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Ensenada, Baja California, se establecen los requisitos para el Dictamen Técnico De No Riesgo emitido por la autoridad Municipal de Protección Civil, para el otorgamiento de la factibilidad de uso de suelo correspondiente. Este requisito es indispensable para que haya constancia de que no se está comercializando en Zonas de Alto Riesgo.

El Gobierno de Ensenada continuará realizando las diligencias administrativas a que haya lugar a fin de determinar las acciones a seguir en la materia.