Sobreoferta de taxis y plataformas ha golpeado al transporte público

Ensenada, B.C.- Tras la pandemia por Covid-19 el sector transportista no ha logrado recuperarse, sin embargo, la sobreoferta de taxis, las malas condiciones de las vialidades y la regularización de vehículos de procedencia extranjera también han sido factores que han golpeado al sector, expuso Arturo Gutiérrez Guerra, presidente de la Unión de Transportistas Independientes de Ensenada (Utime).

“Durante la pandemia la demanda nos obligó a reducir el servicio en un 50%, ahorita cuando mucho hemos recuperado un 6 por ciento porque el usuario se fue a trabajar a otra fuente de empleo durante esa época y se desarrollaron otras modalidades como la de transporte de personal, pero aparte creció desmedidamente el uso de plataformas”, indicó.

Asimismo, señaló que hubo un incremento considerable en el número de taxis, ya que, de haber 421 permisos en 2018, para 2019 ya se contaba con 912 permisos.

“Toda sobreoferta de cualquier modalidad le viene a golpear directamente al transporte masivo, el transporte de alquiler formal tiene una sobreoferta del 30% y tenemos una presencia muy importante de las plataformas digitales que no han sido ordenadas y que se han rehusado a entrar al ordenamiento de la autoridad y se les ha permitido”, apuntó.

Mencionó que cuando el transporte estaba a cargo del Ayuntamiento debió existir un Plan Maestro de Vialidades y Transporte, sin embargo, aunque se hicieron algunos estudios y algunas aportaciones por pate del Instituto Municipal de Planeación e Investigación (IMIP), realmente el tema nunca se aterrizó completamente.

Nosotros como transportistas vemos que lo que se haya plasmado en los planes municipales están alejados de la realidad, en cuanto a plan puede ser muy bueno pero el desarrollo de esos planes no es acordes lo que se plasma con lo que se impulsa, se dice que en trienios anteriores se hizo ese famoso plan, pero la realidad es que no existe, se hicieron estudios parciales que no vienen a resolver la problemática”, declaró.