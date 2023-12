Sindicato de jornaleros lucharán por eliminar salario integrado

San Quintín, BC.- Gracias a las denuncias que interpusieron este año se logró mayor cumplimiento de las empresas hacia los trabajadores, sin embargo, todavía queda pendiente el tema del salario integrado y el seguro social.

“Tenemos muchos retos para el próximo año, no logramos sentarnos con el secretario del trabajo para eliminar el salario integrado y respecto al tema del seguro social es algo que está pendiente por resolverse, todavía hay muchos trabajadores con el seguro eventual que no les garantizar cotizar las semanas ni tener para una pensión, son temas que no se han resuelto de fondo”, declaró Abelina Ramírez Ruiz.

La secretaría general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja) explicó que el “salario integrado” consiste que en el sueldo semanal del trabajador del campo van incluidas todas las prestaciones de ley y aunque es ilegal, muchas empresas lo hacen con el argumento de que los trabajadores vienen de otras partes de la República de manera temporal.

A pesar de que hay empresas que tienen el salario integrado, ahorita por temor a una denuncia o a una sanción están pagando los aguinaldos, pero no solamente es el aguinaldo, son las utilidades, horas extras, los domingos, para nosotros eso es un robo, ya no funciona, tenemos mucha gente asentada en San Quintín y no podemos seguir aceptando ese modo de pagar”, expresó.

Reclutadores del Sur de la República

Abelina Ramírez dijo que hay empresas grandes que todavía envían reclutadores a los estados del Sur de la República para contratar cierta cantidad de trabajadores con sueldos muy bajos.

“Van a los pueblos y a las montañas por ellos, pero ya es una monería, para ellos debemos de cambiar el sistema de pago, incluso ha habido trabajadores que ni siquiera han cumplido su contrato y los despide, solamente los sacan de la empresa para no tener el compromiso de regresarlos a su estado de origen, es un tema que seguiremos trabajando, pero para la gente que está asentada en San Quintín no conviene el salario integrado”, enfatizó.

Por otra parte, la secretaria del Sindja agregó que el tema del seguro social también es uno de los pendientes de 2024.

“La diferencia es que hay quienes tienen seguro permanente y seguro eventual, este último es aquel que solamente te cubre las consultas médicas, pero no estas cotizando y muchas de las cirugías y tratamientos no los cubre, para nosotros eso es poner en riesgo la vida de los trabajadores, tenemos muchas empresas que por tener el seguro eventual no pagan las incapacidades y de hecho cuando vino el presidente Andrés Manuel a san Quintín le entregamos un documento para ponerle un fin a este problema del IMSS”, comentó.