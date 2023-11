Sí habrá debates para el proceso electoral: Ieebc

Ensenada, BC.- El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (Ieebc), Luis Alberto Hernández Morales, manifestó que son falsos los rumores que apuntaban a que no se realizarían debates electorales en Baja California.

“Cuando se dio esta discusión mediáticamente nosotros ya habíamos aprobado los debates, va a haber 24 debates, siete de alcaldías, uno para cada ayuntamiento y uno para cada distrito”, indicó.

Adelantó que el debate de candidatos a la alcaldía será el 12 de mayo en Ensenada y el 5 de mayo en San Quintín, asimismo, el del Distrito 17 será el 2 de mayo y el del Distrito 16 será el 10 de mayo, sin embargo, las sedes están por definirse.

Se dio una discusión muy acalorada donde decían que el instituto no los va a organizar y que no quiere obligar a las candidaturas a que participen, no es verdad, sí los vamos a organizar y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro margen de acción, pero si la ley no los obliga o no los sanciona, nosotros no podemos ir más allá de la ley, pero lo que sí podemos hacer es darles la mayor difusión”, aseguró.