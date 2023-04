Señalan deficiencias en el IMSS de San Quintín

San Quintín, Baja California.- La secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz, denunció las carencias y el mal servicio que se le brinda a los derechohabientes en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Quintín y manifestó la necesidad de un hospital de especialidades, ya que actualmente los pacientes de emergencias tienen que ser trasladados a Ensenada.

“Lamentablemente no es una clínica como nosotros quisiéramos, a pesar de que nuestro San Quintín ya es un municipio, hay mucho por hacer, ayer estuvimos dando acompañamiento a algunos adultos mayores y nos percatamos que adentro no había baños, estaban sacando a la gente a la parte de afuera, este no es un favor que el gobierno nos está haciendo, la gente que trabaja aquí recibe un salario”, expresó.

La líder sindical comentó que en la clínica de San Quintín no se puede hospitalizar a la gente, por lo que en caso de una emergencia generalmente deben ser trasladados a Ensenada o Tijuana.

“Aquí solamente vienen a consulta, acompañamos a una persona que tuvo un accidente, de aquí lo enviaron a la clínica 69, estuvo una hora y de ahí lo trasladaron a Ensenada, eso significa que aquí no tenemos la capacidad, la gente tiene que viajar tres horas para atenderse de una emergencia como un accidente grave”, lamentó.

Problema con la burocracia

Mencionó que otro problema que enfrentan diariamente es la burocracia, ya que muchas veces los expedientes no están en San Quintín y deben estar dando vueltas a Ensenada.

“Estamos acompañando un caso de un trabajador que le dijeron que aquí no había expediente, pero en Ensenada tampoco le quieren dar su documento que requiere para el pago de incapacidades y la cirugía que requiere, tiene más de un año del accidente y todavía no lo han operado ni le han pagado las incapacidades”, relató.

Abelina Ramírez pidió al director general del IMSS, Zoe Robledo Aburo, quien hace unos meses estuvo en San Quintín, que tome cartas en el asunto.

“San Quintín es una zona agrícola donde todos los días hay accidentes en las áreas de trabajo y como lo han dicho, Baja California tiene el primer lugar de exportación en berries y verduras, pero lamentablemente es a costa de la salud y el sacrificio que los trabajadores hacen día a día para que esto sea una realidad, hacemos un llamado al gobierno federal para que se construya un hospital de especialidades y no se tenga que trasladar a los pacientes hasta Ensenada o Tijuana” enfatizó.