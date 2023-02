Se oponen a Comisión de Búsqueda Zona Costa

Ensenada, BC.- Colectivos de búsqueda en Ensenada manifestaron su rechazo ante el anuncio de la creación de una Coordinación General de la Comisión de Búsqueda para la Zona Costa, ya que podría afectar la coordinación interinstitucional y entorpecer el trabajo de búsqueda.

La acompañante y activista, Adriana Jaén Manuel, comentó que hace un par de días se enteraron, a través de la prensa, de la creación de una Coordinación General de la Comisión de Búsqueda para la Zona Costa.

“Nos resulta problemático porque se refiere que esta coordinación no va a depender de la titularidad de la Comisión de Búsqueda y eso es muy grave porque implica atomizar esfuerzos, puede generar disputas por el recurso, pero queremos ir más allá de decir que no estamos de acuerdo y tenemos una serie de propuestas y demandas que desde hace tiempo se han venido planteando”, indicó.

Instalación del Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas

Mencionó que una de las primeras demandas es la instalación del Sistema Estatal de Atención Integral a Víctimas, en el cual estén articuladas y coordinadas las diferentes instancias que tienen responsabilidades en la atención a las víctimas.

“Esto no se ha hecho para el caso de Baja California y creemos que es importante y urgente que las autoridades lo hagan, también hay un atraso de cinco años en el proceso para crear la Ley Estatal de Desapariciones, la Ley General se creó en 2017 y establecía un marco de 180 días para que las entidades federativas homologaran sus ordenamientos legales locales y Baja California no lo ha hecho”, apuntó.

Adriana Jaén refirió que tampoco ha sido creado el Sistema Estatal de Búsqueda, el cual garantizaría la coordinación entre instancias como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión de Búsqueda y las diferentes corporaciones de seguridad para la búsqueda de personas.

“Precisamente al crear esta coordinación para la Zona Costa se afecta la coordinación interinstitucional, porque entonces no vamos a saber quién se va a estar coordinando con la Fiscalía, si el comisionado o el coordinador de la Zona Costa”, explicó

Plan estatal integral de búsqueda

Asimismo, insistió en la creación y elaboración de un plan estatal integral de búsqueda, que contemple todos los tipos de búsqueda, ya que el protocolo homologado de búsqueda se habla de cinco tipos de búsqueda y cuando se creó la Comisión en Baja California únicamente se hacía búsqueda forense o búsqueda en campo, es decir, en fosas clandestinas.

Es importantísimo que se garanticen procedimientos parta la búsqueda inmediata y también para la búsqueda de larga data, todas las personas tienen derecho a ser buscadas con vida, creemos también necesario que la asignación de recursos venga ya etiquetada, esto garantizaría transparencia y un ejercicio integral y oportuno de los recursos para la búsqueda de personas”, agregó.

Instaron al Gobierno del Estado a establecer mecanismos claros y accesibles para la rendición de cuentas y la evaluación de resultados, ya que, si las acciones en materia de búsqueda nos e informan y no se evalúan, no habrá oportunidad de mejorar.

“Hemos visto que las autoridades no han establecido mecanismos o canales de comunicación institucional, por ejemplo, esta decisión de esta coordinación de la Zona Costa nosotros nos enteramos a través de la prensa, creemos que es importante que las autoridades atiendan de manera oficial, que informen estas decisiones y sobre todo que las consensen”, planteó.

Centro de Identificación Humana

Por otra parte, puntualizó que es sumamente necesario contar con un Centro de Identificación Humana, ya que actualmente en Baja California además de haber 14 mil 426 personas desaparecidas, hay más de 11 mil personas sin identificar.

“La crisis no solamente es de desapariciones, sino también es una crisis forense, y por ello es pertinente, necesario y urgente un Centro de Identificación Humana, pero las autoridades están fallando en el sentido de que no están generando condiciones para que no sigan ocurriendo las desapariciones, de nada nos sirve que tengamos muchas instituciones para la búsqueda, si el problema sigue creciendo”, manifestó.

En Baja California hay:

14 mil 426 personas desaparecidas

11 mil 81 cuerpos sin identificar