Se destinará cerca del 50 por ciento del recurso para obra pública a delegaciones: Armando Ayala Robles

Como parte del programa “Presidente en tu Región”, el alcalde Armando Ayala Robles visitó dos de las comunidades más alejadas de Ensenada, las delegaciones de Villa de Jesús María y Bahía de Los Ángeles.

Ayala Robles, precisó que estas giras de trabajos son para conocer y atender de primera mano, las necesidades más apremiantes que tienen las comunidades, para que juntos sociedad y gobierno puedan ir solventándolas.

En ese sentido, el primer edil aseguró que los recursos de los programas federales, serán destinados en un 50 por ciento para obra pública en las comunidades rurales.

Precisó que cada comunidad deberá ponerse de acuerdo en qué o cuáles obras son las prioritarias y que tengan mayor bienestar para toda la población para que puedan llevarse a cabo.

Aseguró que no se pueden tomar decisiones y no se puede llevar un gobierno con sentido humano, si no se visitan las comunidades, por eso recorre las delegaciones para saber de primera mano las necesidades que requiere la ciudadanía.

“Es muy importante cumplir con los compromisos que hicimos en campaña, que fueron 23 que están basados principalmente en los servicios públicos y la seguridad”, recalcó.

Asimismo, el primer edil dio a conocer los programas que ha estado fomentando el XXIII Ayuntamiento de Ensenada como Colores de México, Unidos por la Seguridad y Unidos Limpiando Ensenada, por mencionar algunos.

También durante su visita, Armando Ayala Robles, hizo entrega de apoyos para fomentar la actividad deportiva.

Por su parte, el titular de Bienestar, Eduardo Vega Zamora dio a conocer los programas que en estos primeros 20 días de gobierno, la dependencia a su cargo ha estado impulsando, entre los que destacan la campaña de donación de ropa para personas en situación de vulnerabilidad, estudios médicos preventivos.

Agregó que a través del Departamento de Servicios Médicos Municipales se estarán rehabilitando los dispensarios médicos en todo el municipio para beneficio de la población.

En materia de seguridad, Luis Felipe Chan Baltazar, director de Seguridad Pública Municipal resaltó que en estas tres semanas se están redoblando esfuerzos en recorridos de vigilancia y supervisión para inhibir los delitos.