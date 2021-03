Reportan en Ensenada perturbación atmosférica que provocó vibraciones en estructuras

Ensenada, BC.- Al igual que en Tijuana el día de ayer, este jueves se registró en la ciudad de Ensenada una perturbación atmosférica, que provocó que retumbara estructuras de algunas edificaciones en la ciudad.

De acuerdo con una publicación del Cicese en redes sociales, a diferencia de los sismos, estas perturbaciones son detectadas al retumbar ventanas e incluso techos, pero este movimiento no proviene del suelo.

Las perturbaciones atmosféricas se tratan de alteraciones en las condiciones atmosféricas originada por la variación de la temperatura y de la presión.

Este fenómeno provoca que retumben las ventanas, puertas y estructuras.

Se sabe que este movimiento no es provocado por un sismo, ya que no proviene del suelo y las velocidades estas ondas no corresponden a las de los sismos.