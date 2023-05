Reforzarán seguridad en la Baja 500

Ensenada BC.- El representante de Score Internacional, Juan Tintos Funcke, consideró que un lamentable hecho en el que fallecieron personas durante un evento con carros fuera de camino, no empañará la competencia Baja 500, ya que es una carrera que cuenta con todos los permisos y medidas de seguridad que le han dado el renombre que tiene.

Para efectos de aclarar cualquier confusión que pudiera existir, el evento de San Vicente no era propiamente una carrera de carros o un rally, era más bien un evento particular o un paseo y no hubo ningún participante de la Score Baja 500 que haya estado involucrado, nosotros hemos seguido recibiendo inscripciones para la carrera y tenemos alrededor de 238 participantes de 14 países del mundo”