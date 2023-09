Red de Mujeres Unidas exige justicia para víctima de la Ley Olimpia en Ensenada

Ensenada, BC.- Tras la agresión sufrida por una mujer en Ensenada, quien fue víctima de la exposición no consensuada de fotografías en una manta colocada en la vía pública, la red de mujeres unidas por Baja California ofreció su apoyo a la víctima y exige justicia a las autoridades.

“La violencia digital, que incluye la exhibición de fotos o vídeos íntimos sin el consentimiento de la persona, se considera un delito en Baja California gracias a la aprobación de la Ley Olimpia”, refirió Daniela García Salgado, coordinadora de la Red en Ensenada.

Te puede interesar: Analizar el contexto en casos de feminicidios ayudará a tener sentencias idóneas: Rmubc

Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia contra el acoso digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, ha colaborado con la red para brindar su apoyo y conocimientos en defensa de las víctimas, además, compartió una guía detallada para ayudar a las personas que enfrentan esta forma de violencia.

García Salgado destacó la importancia de la reforma al Código Penal federal y estatal en Baja California, que permitió que muchas mujeres tuvieran acceso a esta ley, sin embargo, enfatizó que es crucial que la población comprenda qué constituye la violencia digital y cómo denunciarla.

Detalló que la Ley Olimpia castiga acciones como grabar, fotografiar o difundir contenido sexual íntimo sin consentimiento y se busca sancionar a quienes exponen, distribuyen o comparten este tipo de contenido.

Es alarmante que el 65% de las mujeres no denuncie la violencia digital, según datos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y que las denuncias a menudo no obtengan respuesta de las autoridades, es responsabilidad de la sociedad y los grupos de apoyo no dejar solas a las víctimas y promover el cambio que inició Olimpia”, puntualizó.