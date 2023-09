Recibe Armando Ayala de Marina del Pilar antiguo edificio de Gobierno del Estado

Ensenada B.C.- Como parte de las acciones para dignificar el Distrito Centro Histórico, este lunes se llevó a cabo la entrega simbólica del antiguo edificio de Gobierno del Estado, ubicado en la avenida Ruiz, al Ayuntamiento de Ensenada.

El alcalde Armando Ayala Robles recibió de manos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el documento de intención y las llaves del edificio en donde se tienen previstos trabajos de rehabilitación y adecuación para oficinas municipales.

El presidente municipal agradeció el respaldo de la gobernadora al sumarse a los trabajos en pro del mejoramiento de la ciudad, y por su pronta respuesta a la solicitud de que este edificio pase a manos del Ayuntamiento, en beneficio de las familias ensenadenses y de visitantes.

Resaltó que, en este espacio se proyecta la instalación del Archivo Histórico de Ensenada; Museo de la Ciudad; la Delegación Centro; así como, un módulo de atención al turismo a cargo de Proturismo.

La entrega de este edificio se sumará a los trabajos que realizamos en el Distrito Centro Histórico de Ensenada en donde se han invertido alrededor de 140 millones de pesos, para fomentar el sentido de pertenencia, conservar y transmitir nuestra historia a las nuevas generaciones y al turismo que nos visita”, afirmó el primer edil.

La gobernadora reconoció el esfuerzo que realiza Armando Ayala para construir un mejor municipio, pues -recordó- que en 2019, el alcalde recibió un ayuntamiento quebrado con servicios públicos ineficientes, calles destruidas y espacios públicos en malas condiciones.

Destacó que, desde que fue alcaldesa de Mexicali, se comprometió al rescate y regeneración de los espacios públicos, es el caso del Centro Histórico y La Chinesca; y, como gobernadora apoyar a los municipios para que mejoren el centro de sus ciudades, pues son el punto de encuentro de la comunidad.

“Es ejemplar lo que, bajo el impulso de Armando Ayala, se ha venido haciendo en tan poco tiempo en Ensenada. Cuando me dijo de este edificio, no dudé en aceptar la petición, porque este edificio es para los ensenadenses, a quienes pronto les daremos buenas noticias. No les pido paciencia, les pido confianza porque no les vamos a fallar”, afirmó Marina del Pilar.

En el mismo sentido, Carlos Alberto Torres Torres, coordinador del Programa de Regeneración de Espacios Públicos del Gobierno de Baja California, se sumó al reconocimiento al presidente municipal, por la sinergia que ha logrado con el sector empresarial y por su permanente gestión de recursos para proyectos prioritarios, entre ellos, el rescate del Distrito Centro Histórico.

Proyecto de rehabilitación

El director de Infraestructura Municipal, Jaime Figueroa Tentori explicó que se realizará el análisis estructural del edificio y posteriormente se iniciará con la rehabilitación integral del mismo.

Reiteró que, una vez que se concluya con los trabajos de mejoramiento, se adecuarán las instalaciones para albergar las oficinas contempladas en el proyecto, entre ellas, el: Archivo Histórico; Museo de la Ciudad; oficinas del Instituto de Cultura, de la Delegación Centro y un módulo de Proturismo.

Horacio Moncada González, cronista de la ciudad, expresó que la entrega de este edificio es una especie de reivindicación con Ensenada, pues hasta 1915, año en que el coronel Esteban Cantú trasladó el Poder Ejecutivo a Mexicali, el puerto era la capital del Distrito Norte del Territorio de la Baja California.

Aseguró que esta joya histórica que fue sede del Gobierno del Estado, oficina delegacional, Subprocuraduría de Justicia y oficina del Sistema Educativo, es de gran importancia para el municipio y prueba de ello, expresó, es que será sede del Archivo Histórico de Ensenada.

Participaron en el evento: Norma Silva Aguirre, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Francisco Detrell Rodríguez, representante del Seminario de Historia de Baja California; estudiantes del Colegio Wunder Kind; funcionarios e invitados especiales.